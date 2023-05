Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rechts abbiegen, obwohl die Ampel rot zeigt – durch ein spezielles Verkehrsschild ist das an manchen Kreuzungen möglich. Seit Kurzem erlaubt die Straßenverkehrsordnung (StVO) zudem einen „Grünpfeil“ nur für Radfahrer. Ob eine solche Beschilderung auch in Speyer möglich ist, ist am Donnerstag Thema im Stadtrat.

An welchen Kreuzungen im Stadtgebiet wäre der grüne Pfeil speziell für Radfahrer möglich? Das will die Stadtratskooperation aus CDU, Grünen und SWG von der