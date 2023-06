Überhöhte Geschwindigkeit ist nicht die Hauptursache für Unfälle gewesen, die sich in den vergangenen beiden Jahren im Zielgelofenweg ereignet haben. Das sagen Aufzeichnungen der Polizeiinspektion Speyer. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilt, wurden 2021 in der Straße elf und 2022 zwölf Unfälle registriert. „Eine Unfallhäufungsstelle gab es in den vergangenen Jahren nicht“, berichtet sie.

Als häufigste Ursachen für Kollisionen nennt die Polizei-Sprecherin ungenügenden Sicherheitsabstand oder Fehler beim Wenden beziehungsweise Rückwärtsfahren. Im laufenden Jahr sei bei einem von bisher fünf Unfällen „nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorfahrt“ als Ursache aufgenommen worden. Dabei habe ein Kleinkraftrad nicht mehr rechtzeitig an der Kreuzung Eselsdamm anhalten können, da der Fahrer auf feuchter Fahrbahn ins Schlittern kam und auf einen wartenden anderen Verkehrsteilnehmer rutschte.

Einen öffentlichkeitswirksamen Unfall, wie die Sprecherin der Speyerer Polizei sagt, gab es im Februar dieses Jahres, als ein 29-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss kurz vor zwei Uhr nachts frontal mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Sein Auto geriet dadurch in Schräglage und blieb auf der Beifahrerseite liegen.