Eine Umfrage unter Kunden und Passanten in der Gilgenstraße kündigt der Speyerer Kreisverband der Grünen an. Dabei solle herausgefunden werden, „wie sich deren Einkaufsverhalten mit einer Verkehrsberuhigung entwickeln wird“. Wer in den ersten beiden Februarwochen bei der Datenerhebung vor Ort mithelfen will, wird gebeten, sich per E-Mail an ag-verkehr@gruene-speyer.de zu melden. „Wir haben einen Fragebogen entwickelt und werden mindestens 100 Menschen vor Ort befragen“, berichtet Hannah Heller, Vorsitzende der Stadtratsfraktion. Die Grünen zählen wie berichtet zu den Ideengebern der von der Stadt geplanten Sperrung für den Durchfahrtsverkehr in Gilgen- und Bahnhofstraße. Zwischen den Einmündungen Kapuzinergasse und Untere Langgasse soll der allgemeine Kfz-Verkehr ausgeschlossen werden. Nach positivem Vorentscheid im Bauausschuss soll der Stadtrat am 10. März darüber abstimmen.

Die Grünen sehen einer Pressemitteilung zufolge mehrere Argumente für eine Verkehrsberuhigung in der Gilgenstraße: „Hinter dicht getakteten Bussen würden Pkws sich stärker stauen, als es heute schon der Fall ist. Auch die Belieferung des Einzelhandels wird einfacher, wenn der sich stauende Durchgangsverkehr der Vergangenheit angehört. Das stärkste Argument aus unserer Sicht ist und bleibt aber der Klima- und Gesundheitsschutz.“ Die Parteivertreter prognostizieren Vorteile für den Handel an dieser Achse. Bedingungen seien, dass die Gilgenstraße „menschenfreundlich“ gestaltet werde und dass ein Parkleitsystem zu bequemen Umsteigepunkten in die Shuttlebusse weise.