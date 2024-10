Das Traditionsunternehmen Raumausstattung Stühler-Broy hat sich in der Landauer Straße 40 angesiedelt. Wie Inhaberin Janine Stühler-Zumbach auf Anfrage mitteilt, hat sie die ehemaligen Räumlichkeiten der Paracelsus-Apotheke von Gunther Fickel bereits im vergangenen Jahr gekauft.

Die Eröffnung des Verkaufsraums, in dem sie Einrichtungsbeispiele für Gardinen, Wände und Böden zeigen will, soll im nächsten Frühjahr erfolgen. Stühler-Zumbach hat zwar bereits die Produktionswerkstätten und das Büro vom alten Standort auf der gegenüberliegenden Straßenseite ins Gebäude Hausnummer 40 verlegt, doch seien in den neuen Geschäftsräumen noch nicht alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen.

„Terminvereinbarungen sind unter Telefon 06232 74464 möglich“, sagt die Inhaberin. Das Geschäft hat Stühler-Zumbach im Jahr 2002 von ihrer Mutter übernommen; diese hatte das Unternehmen 1973 gegründet.