Tote Hose am Nachmittag in der Speyerer Innenstadt: Weit weniger Kunden als gedacht haben sich auf den Weg zum verkaufsoffenen Sonntag gemacht. Familien haben den Ausflug zum letzten Messetag auf dem Festplatz genutzt oder Erstkommunion in den Gaststätten gefeiert. Die meisten sind wetterbedingt einfach zu Hause geblieben.

Außer Spesen nichts gewesen: Um diese Erfahrung sind Innenstadt-Einzelhändler jetzt reicher. „Sakul“-Inhaber Lukas Bonn stellt sich die Frage, ob verkaufsoffene Sonntage überhaupt noch zeitgemäß sind oder ob das zögerliche Kundenverhalten an der aktuellen Krisensituation liegt. Dafür habe er volles Verständnis, betont der Geschäftsmann. „Wir sind zu dritt und haben Zeit, den Laden umzugestalten“, sagt er. Die Kundenströme vor seiner Kasse sind heute überschaubar.

„Arg zäh“, sagt Einzelhandelsverbands-Vorsitzender Thomas Armbrust zum Erfolg. Selbst die „Sonntagsschnäppchen“ vor seinem Modegeschäft „Charlott“ hätten diesmal nicht gezogen. „Die Leute wollen karierte Maiglöckchen“, berichtet seine Mitarbeiterin von Kunden, die mehr schauen als kaufen. Davon weiß auch Weltladen-Vorstandsmitglied Ingrid Blank zu berichten. Wie sie begründen die meisten Einzelhändler den viel zu ruhigen verkaufsoffenen Sonntag mit der Wetterlage. „Die ist für einen Besuch im Straßencafé zu extrem“, betont Blank. Etliche Kollegen hätten nach den feucht-kalten Prognosen am Samstag gar nicht erst aufgemacht.

Ungemütliches Wetter

Viele Passanten bummeln mit einem Eis in der Hand vorbei an den Schaufenstern, den Angeboten, den offenen Türen. Von außerhalb sind nur wenige gekommen. „Zu kalt“, meint ein Mann, der vor der Kaufhof-Tür auf seine Frau wartet, und zieht die Steppjacke übers Hemd. „Ungemütlich“, beschreibt eine Frau ihre Empfindungen. Daran können verlockende Angebote der Außengastronomie auch nicht viel ändern.

„Sehr schwache Umsätze“ bestätigt Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“. Für ihn stellt sich die Hauptaufgabe, „gemeinsam mit der Stadt und allen Beteiligten“ dafür zu sorgen, dass Speyer sich wieder als attraktiv für Auswärtige erweist. „Die Badener sind entwöhnt“, ist Bödeker entschlossen, die Angel dort wieder gezielt auszuwerfen. Zeitgemäße Veranstaltungen nach altbewährtem Konzept könnten den gewünschten und dringend notwendigen Erfolg bringen, meint der Vorsitzende. Es sei das Gebot der Stunde, wieder Gastgeber zu sein, betont er. Von der Attraktivität der Innenstadt hänge es ab, ob sich die verbliebenen Geschäfte halten könnten. Viel Hoffnung setzt Bödeker auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag zur Elektromesse, die Ende Mai stattfinden soll.

„Nicht wie sonst“

Andrea Veth, Inhaberin von „Hut Beisel“ , sieht nicht so schwarz wie ihr Vorgänger. „Kunden waren da, der Tagesumsatz ist zusammen, mit Bummeln war nichts“, zieht sie ein zufriedenstellendes Fazit für ihr Geschäft. „Nicht wie sonst, aber gut.“