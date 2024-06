Teil der Veranstaltungen in der Innenstadt am Wochenende war neben der Leistungsschau und dem Streetfood Festival auch ein verkaufsoffener Sonntag. „Die Frequenz ist sehr gut, die Straßen sind voll und die Leute interessiert“, sagte Thomas Armbrust, Sprecher des Speyerer Einzelhandelsverbands und Inhaber des Modehauses Charlott in der Gutenbergstraße. Die Menschen seien aus einem größeren Umkreis nach Speyer gekommen, habe er festgestellt. Auch, weil das Wetter sich am Sonntag verbessert habe, zeigte er sich zufrieden. Einziger Wermutstropfen für ihn waren die Betonpoller, die die optische Achse verletzt hätten. Man hätte sie „strategisch vielleicht etwas besser platzieren können“, regte er an. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet voraussichtlich am 15. September anlässlich des Bauernmarktes statt.