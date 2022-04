In Speyer findet am Sonntag, 24. April, wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die teilnehmenden Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Grundsätzlich sind keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Allerdings ist für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich“, teilt die Stadtverwaltung hierzu mit. Die Zufahrt zu den Gaststätten Domnapf und Domhof bliebe in diesem Fall gewährleistet. Der übrige Verkehr würde über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet. Wie bereits berichtet, wird von einschließlich Freitag, 22. April, bis Dienstag, 26. April, die Einfahrt der Zubringerstraße zum Kanu-Club Speyer gesperrt. Hintergrund sind Szenen vom vergangenen Wochenende, also die Domwiese als Parkplatz zweckentfremdet wurde. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr wird der Busverkehr der Linien 564 und 565 am verkaufsoffenen Sonntag umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxenstand in der Maximilianstraße kann laut Mitteilung der Stadt in dieser Zeit ebenfalls nicht angefahren werden. „Um ein zu hohes Verkaufsaufkommen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung die Besucherinnen und Besucher möglichst mit dem ÖPNV anzureisen.“