Am Sonntag, 27. November, haben wieder viele Speyerer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Beschränkungen für den motorisierten Individualverkehr seien nicht vorgesehen, teilt dazu die Stadtverwaltung mit. Für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes „das vertretbare Maß übersteigt“, sei eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Die Zufahrt zu den Gaststätten Domnapf und Domhof bliebe gewährleistet, versichert die Stadt. Der übrige Verkehr würde über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet. Der Busverkehr der Linien 564 und 565 wird bereits wegen des Weihnachtsmarkts umgeleitet. Ersatzhaltestellen sind im Bereich der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxenstand in der Maximilianstraße ist ebenfalls bereits wegen des Weihnachtsmarkts an den Platz vor dem Altpörtel in Richtung Postgalerie umgezogen.