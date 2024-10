Der Verkauf der diesjährigen Weihnachtskugel-Edition mit Speyer-Motiv startet am Montag, 4. November, in der Tourist-Information Speyer.

Die Sammlerstücke sind laut Information der Stadt im beliebten Bordeauxrot sowie in einer festlich-silberfarbenen Variante erhältlich. Die Glaskugeln mit einem Durchmesser von sieben Zentimetern zeigen das Speyerer Stadtlogo und die Pilgerstatue als Motive. Das Design lehnt sich an den Null-Euro-Souvenirschein an, der im Sommer eingeführt wurde und bereits eine hohe Nachfrage erfuhr. Die Kugeln können zu einem Einzelpreis von 5,95 Euro oder im Vierer-Set zu einem Preis von 19,95 Euro in der Tourist-Information Speyer erworben werden. Die limitierte Auflage umfasst 2000 Kugeln. Bestellungen und Reservierungen sind nicht möglich. Neben den Weihnachtskugeln bietet die Tourist-Information weitere Geschenkideen an, wie das original Dubbeglas mit Speyer-Logo. Ab den Adventswochen sind auch erste Artikel mit der neuen Kunstillustration „Maximilianstraße mit Dom“ erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch die von der Goldschmiede Günster entworfene Herzbrezel, in Anlehnung an das Speyerer Fan-Logo, entweder als Kettenanhänger oder in Form von Ohrsteckern für je 59 Euro.