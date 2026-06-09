Nicht alle Verkaufsstellen müssen sonntags geschlossen bleiben. Mancherorts gelten Ausnahmen – in Speyer bisher nur in einem kleinen Bereich. Die Stadt will ihn erweitern.

„Badegegenstände, Devotionalien, Getränke, Milch und Milcherzeugnisse, frische Früchte, Süßware, Tabakware, Blumen, Bild- und Tonträger, Zeitungen, Zeitschriften oder Waren, die für den Ort kennzeichnend sind“: Wenn Geschäfte ausschließlich dieses Angebot „in erheblichem Umfang“ führen, dürfen sie unter anderem in Orten mit viel Tourismus auch an Sonntagen geöffnet sein. In Speyer ist diese Erlaubnis bisher auf einen engen räumlichen Bereich vom Dom bis zur Maximilianstraße 90, der „Alten Münze“, beschränkt. Dort sind allerdings kaum Geschäfte, die unter die Regelung fallen.

Die Stadt will den Bereich erweitern, wie im Beirat für Wirtschaftsförderung erläutert wurde. Ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sei gestellt. Geht es danach, sollen künftig Dombezirk, Maximilianstraße, Flachsgasse, Gilgenstraße, Grasgasse, Große Himmelsgasse, Kleine Sämergasse, Korngasse, Kornmarkt, Kulturhof, Kutschergasse, Mühlturmstraße, Postplatz und Schustergasse mit aufgenommen werden. Die Bahnhofstraße (bis zur Ecke Untere Langgasse), die Heydenreichstraße (bis zur Ecke Kutschergasse), die Karmeliterstraße (bis zur Ecke Schulplätzel), die Roßmarktstraße (bis zur Ecke Hellergasse) und die Wormser Straße (bis zur Ecke Große Greifengasse) sollen teilweise unter die Regelung fallen. Noch ist der Antrag nicht genehmigt. Falls es so kommt, dürfen Ladengeschäfte sonntags lediglich die aufgeführten Waren verkaufen und sollen die Wirtschaftsförderung über ihre Öffnung informieren.