Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Speyerer Umland hat am frühen Freitagabend versucht, aus einem Modegeschäft in der Postgalerie drei Modeschmuckketten mitgehen zu lassen. Nach Angaben der Polizei steckte sich das Mädchen die Beute in den Mund und wollte dann gemeinsam mit einer Freundin den Laden verlassen. Eine Mitarbeiterin hatte jedoch das Geschehen beobachtet und hielt die minderjährige Ladendiebin fest. Das Mädchen wurde anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben.