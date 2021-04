Heftig am Arm gefasst oder vergewaltigt? Das ist die Frage zu einem Vorfall in Speyer 2019, die seit April eine Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal beschäftigt. Am Montag bog der Prozess auf die Zielgerade ein.

Sicherungsverwahrung empfiehlt der psychiatrische Sachverständige Peter Haag in einem Gutachten, das er am Montag vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal präsentierte, für einen 43-jährigen Speyerer. Der Mann ist wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung angeklagt. In dem Prozess wirft Staatsanwalt Daniel Mayr dem Speyerer vor, dass er zwischen Mai und August 2019 seine damalige Geliebte vergewaltigt, geschlagen, misshandelt und bedroht hat.

Der 43-Jährige gibt zu, dass er die Frau, mit der er nur einige Monate eine Beziehung hatte, einmal geschlagen und einmal heftig an den Oberarmen angefasst habe. Alle anderen Vorwürfe seien gelogen. Die Argumentation des Mannes: Seine Ex-Geliebte wolle ihm gemeinsam mit ihrem neuen Partner schaden.

Wer lügt?

Der Prozess zieht sich vor allem deshalb in die Länge, weil die Kammer sich intensiv bemüht, herauszufinden, ob der 43-Jährige oder die 35-jährige Ex-Geliebte lügt. So wurden zahlreiche Zeugen gehört. Dabei ist es dem Gericht nicht gelungen, herauszufinden, wo der jetzige Partner der Frau ist. Der Mann sei in Römerberg, sagte am Montag ein Zeuge. Auf Nachfragen von Rechtsanwalt Jan Fritz sagte der Zeuge, dass er das nur gehört habe und nicht mehr wisse. Er möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, der Mann sei gefährlich. Ausweichend äußerte sich auch eine weitere Zeugin. „Ich weiß nicht“, „es geht mich nichts an“, antwortete sie auf Fragen.

Der Angeklagte sei Alkoholiker, nehme Drogen, sei aggressiv und gewalttätig und schlage auch seine Verlobte und sein Kind, hat die 35-Jährige über ihren Ex-Geliebten gesagt. Mehrere Zeugen haben versichert, dass der Mann nur wenig Alkohol trinke, keine Drogen konsumiere und nicht gewalttätig sei.

„Wir fischen ein bisschen im Trüben“, so der psychiatrische Sachverständige in seinem Gutachten. Man wisse letztlich nicht, welche Angaben über den Alkohol- und Drogenkonsum des Angeklagten stimmen. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit – darüber muss die Kammer entscheiden. Wenn es stimme, dass der Mann sehr viel Alkohol trinkt, so gehe er aber nicht davon aus, dass der Mann bei den Übergriffen so betrunken war, dass seine Steuerungs- und Schuldfähigkeit aufgehoben war, so der Sachverständige. Damit geht Haag davon aus, dass die Aussagen der Frau zum Alkoholkonsum des Mannes stimmen. Diese hatte allerdings auch gesagt, dass der Angeklagte öfter so stark betrunken gewesen sei, dass er nicht gewusst habe, was er tue.

„Abwertung von Frauen“

Der Angeklagte habe ein problematisches Frauenbild und stelle „seine sexuellen Bedürfnisse über die von Frauen“, so Haag in seinem Gutachten. Dabei bezog er sich vor allem auf zwei Verurteilungen des 43-Jährigen in seinem Heimatland Rumänien. Der Mann war jeweils wegen Vergewaltigungen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die „Abwertung von Frauen“, indem sie „zum Objekt der sexuellen Bedürfnisse“ des Mannes gemacht würden, sei bei diesem „ein eingeschliffenes Verhaltensmuster“, das sich auch bei der Vergewaltigung der 35-Jährigen zeige, sagte Haag. Auch als der Vorsitzende Richter Uwe Gau zu bedenken gab, dass es nicht klar sei, ob es sich wirklich um eine Vergewaltigung handelt, da die Aussagen der Frau nicht eindeutig seien, blieb Haag bei seiner Bewertung.

Er gehe davon aus, dass der Speyerer weitere Sexualstraftaten begehen werde, wenn sich eine „passende Situation“ ergebe, so Haag. Um dies zu verhindern, rate er zu Sicherungsverwahrung, aus der ein Täter erst entlassen wird, wenn er nicht mehr als gefährlich eingestuft wird.

Vorgesehen ist, dass am Dienstag plädiert und das Urteil verkündet wird. Allerdings ist ein Zeuge, dessen Aussage laut Fritz von Bedeutung ist, trotz mehrmaliger Ladung nicht erschienen. Die Kammer lässt ihn nun von der Polizei suchen.