Rund sechs Stunden hat die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal am Mittwoch in einem Prozess eine 35 Jahre alte Frau aus Speyer als Zeugin befragt. Angeklagt ist ein 43-jähriger Speyerer, der die Frau im vergangenen Jahr in ihrer Wohnung in Speyer vergewaltigt und mehrfach misshandelt haben soll.

Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung lautet die Anklage von Staatsanwalt Daniel Mayr. Drei Vorfälle sind in dieser Anklage enthalten, der schwerwiegendste ist