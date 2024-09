Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen mit glimpflichem Ausgang: Wegen Abgasgeruchs und Motorgeräuschen waren die Einsatzkräfte um 8.45 Uhr in die Hafenstraße gerufen worden. Eine Befürchtung und Ursache für das Ausrücken der Feuerwehr: „Person in Notlage“. Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden, so die Polizei auf Anfrage. Ein älteres Ehepaar habe vergessen, den Motor seines Autos auszustellen.