Es tut sich etwas bei den Grünoasen in der Innenstadt: Nachdem in den vergangenen Monaten in der Maximilianstraße weitere Standorte hinzugekommen waren, ist nun die erste begrünte Sitzgelegenheit in die verfrühte Winterpause gegangen.

In dieser Woche haben die für die „Oasen“ in der Fußgängerzone zuständigen städtischen Mitarbeiter die Grüninsel vor der Alten Münze abgebaut. Anlass ist die bundesweite Eröffnung des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September: Dann wird dieses Areal als Veranstaltungsfläche benötigt, wie die städtische Pressestelle betätigt. Die Oase werde danach „aller Voraussicht nach nicht mehr in diesem Jahr, hinsichtlich des anstehenden Jahreszeitenwechsels, aufgebaut werden“. Die anderen Standorte blieben noch erhalten.

Noch bis Sonntag, 29. September, will die Stadt die Meinung der Bürger zu den Innenstadtoasen erfahren. Interessierte können unter https://survey.questionstar.com/Innenstadtoasen einen Fragebogen dazu ausfüllen. Zwischenergebnisse hat die Verwaltung diese Woche vorgestellt. Demnach stößt der am besten ausgebaute Standort, die Klimaoase am Domplatz, ganz überwiegend auf Zustimmung. Nur 5 Prozent der Teilnehmer gefalle er nicht. 77 Prozent gefalle seine Bepflanzung, 73 Prozent der Standort und 63 Prozent die Größe.

Besonders gute Noten hätten in der Umfrage bislang zwei besondere Oasen-Elemente erhalten: Das Wasserspiel am Geschirrplätzel werde von 114 Teilnehmern gelobt und nur von sieben kritisiert. Bei den Sandkästen am Schulplätzel laute das positive Verhältnis 104 zu neun.