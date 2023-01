Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich am Freitagmorgen ein 58-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 8.40 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs, als die Beamten ihn aufforderten, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, da die Hauptuntersuchung am Roller abgelaufen war. Der 58-Jährige ignorierte jedoch die Stoppsignale und flüchtete, woraufhin er schließlich im Bereich des Rainer-Maria-Wilke-Weges gestoppt und gefesselt wurde. Gegen die Maßnahme habe sich der Rollerfahrer gewehrt, die Beamten beleidigt und getreten. Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin seien hierbei wie der 58-Jährige leicht verletzt worden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Während der Verfolgungsfahrt soll der Mann überdies zwei Fahrradfahrer im Bereich der Sophie-de-la-Roche-Straße/Heinrich-Heine-Straße gefährdet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.