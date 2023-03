Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum dritten Mal werden am kommenden Donnerstag Stolpersteine in Speyer verlegt – im Andenken an Bürger, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. DIE RHEINPFALZ stellt in dieser Serie ihre Forschungsergebnisse vor. Zum Auftakt: Das Schicksal des Ehepaars Jossé.

Georg Jossé wurde am 18. Mai 1893 in Speyer geboren. Er wuchs im Elternhaus in der Kleinen Gailergasse 1 auf. Nach der Volksschule absolvierte er in Frankfurt eine Ausbildung zum Konditor. 1914