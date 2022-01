Vom Coronavirus betroffen waren in den vergangenen Tagen sechs Speyerer Kitas in städtischer Trägerschaft. Das teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Je einen positiven Corona-Fall hat es demnach in den Kitas WoLa, Schatzinsel, Mäuseburg, Pusteblume, Löwenzahn und Abenteuerland gegeben. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Speyer drei Kinder im Alter bis vier Jahre nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In der Altersgruppe wird der Inzidenzwert mit 131 angegeben. Bei der Gruppe der Kinder zwischen fünf und 14 Jahren fallen die Zahlen deutlich höher aus: In den vergangenen Tagen haben sich demnach 68 Kinder nachweislich infiziert. Der Inzidenzwert liegt in dieser Altersgruppe bei 1545 und damit deutlich über dem allgemeinen Speyerer Wert von 737,1, den das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag gemeldet hat. In die Statistik eingeflossen sind auch 63 weitere Neuinfektionen bei Speyerern. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für Speyer zuständig ist, ist das Infektionsgeschehen groß. Die Fallzahlen seien auf viele Einzelfälle, „auch im familiären Bereich“, zurückzuführen.