„Finanziell kerngesund und bereit für die Zukunft“: Das sagt Vorstandssprecher Till Meßmer zur Lage der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Personell ändert sich etwas.

Meßmer blickte bei der Vertreterversammlung vor rund 340 Vertretern in der Speyerer Stadthalle auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die Bilanzsumme überschritt demnach zum Stichtag die Sieben-Milliarden-Grenze und erreichte mit einem Plus von 3,9 Prozent circa 7,1 Milliarden Euro. Das Kreditvolumen sei, getragen durch eine Verstetigung der Nachfrage nach privaten Wohnbaufinanzierungen, auf 5,6 Milliarden Euro gestiegen, das Einlagengeschäft um 4,6 Prozent auf gut 5,4 Milliarden Euro.

Wachstum kein Automatismus

„Angesichts der fast stoischen Gleichmäßigkeit der Zuwächse des Kundenwertvolumens in den vergangenen Jahren könnte man meinen, dass unsere Bank nahezu automatisch wächst – das ist jedoch nicht der Fall“, so Till Meßmer. „Denn die Menschen treffen jedes Mal aufs Neue die Entscheidung, wo sie Kredite aufnehmen und wem sie ihre Einlagen anvertrauen. Wir als Bank müssen damit bei jeder dieser Entscheidungen zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Angebot machen, das im Wettbewerb besteht und den sich ständig wandelnden Rahmenbedingungen entspricht.“

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg laut Bericht um 12,6 Prozent auf 67,3 Millionen Euro. Der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegte Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses von 10,1 Millionen Euro mit einer Ausschüttung einer Dividende von 3,5 Prozent (plus 0,5 Prozent) wurde von der Vertreterversammlung mit 332 Ja- und zwei Nein-Stimmen angenommen. Die Eigenkapitalbasis der Bank wird mit 44,4 Millionen Euro (plus 5,9 Prozent) gestärkt und beträgt den Angaben zufolge nun 795,6 Millionen Euro.

Bedeutung des Eigenkapitals betont

Die hohe Bedeutung des Eigenkapitals für die Kreditvergabefähigkeit der Bank hob der stellvertretende Vorstandssprecher Thomas Sold hervor: „Angesichts der Vielzahl an Herausforderungen ist für uns die Standfestigkeit unserer Bank zentral – und diese Standfestigkeit zeigt sich in unserem Eigenkapital.“ Positiv äußerten sich die Verantwortlichen zum bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2026 („weitgehend nach Plan“), zum Bau einer neuen Regionaldirektion in Frankenthal („Einzug im ersten Quartal des nächsten Jahres“) und zur Neugestaltung der Regionaldirektion in Grünstadt („Baueingabe erfolgt“).

Klarheit gab es auch zu Personalien: Die für eine weitere Amtszeit kandidierenden Aufsichtsräte Sonja Merkel (Kleinniedesheim), Peter Christ (Böhl-Iggelheim) und Bernd Reif ( Speyer) wurden einstimmig wiedergewählt. Dieter Hopf (Reilingen), seit 1996 Mitglied im Aufsichtsrat der Bank, schied nach Erreichen der Altersgrenze aus dem Gremium aus. Für sein hohes Engagement wurde Hopf mit der Ehrennadel in Gold des Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet. Auf ihn folgt Max Spielmann, Geschäftsführer der Weldebräu GmbH & Co. KG in Plankstadt, der von der Vertreterversammlung einstimmig in das Aufsichtsgremium gewählt wurde.