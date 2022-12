Mit dem Speyerer Eberhard Mülberger wird einer der bekanntesten Mitarbeiter der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in den Ruhestand verabschiedet.

Der gebürtige Speyerer Mülberger ist stellvertretender Leiter der Firmenkundenbank bei dem Institut mit Zentrale in der Bahnhofstraße. Er studierte einer VR-Mitteilung zufolge nach einer Lehre zum Bankkaufmann Jura, hatte berufliche Stationen bei der Dresdner Bank und der Bayerischen Vereinsbank und als Dozent für Bankrecht an der Bankakademie in Ludwigshafen. 2000 wechselte er zur damaligen Volksbank Speyer-Neustadt-Hockenheim, der heutigen Vereinigten VR Bank. Für diese habe er in den vergangenen Jahren zahlreiche, vor allem größere mittelständische Kunden der Bank betreut.

Mülberger werde „fachlich, aber auch menschlich eine große Lücke hinterlassen“, lobt der Leiter der Firmenkundenbank Philip Wagner.