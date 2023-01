Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer hat ihren Vorstand wieder aufgestockt. Achim Seiler (47), bisher Vorstandsmitglied der Sparkasse Südpfalz, ist neu in die Führungsriege eingezogen.

Seiler war schon in der Vergangenheit in leitenden Funktionen bei der Speyerer VR Bank tätig, bevor er 2017 als Vorstand zur damaligen Sparkasse Germersheim-Kandel wechselte, die dann mit dem Landauer Schwesterinstitut fusionierte. Nun kommt er in die Domstadt zurück, wo nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des stellvertretenden Vorstandssprechers Dirk Borgartz Ende Dezember ein Vorstandsposten freigeworden war. Der Aufsichtsrat hat nach Mitteilung der Genossenschaftsbank Seilers Berufung einstimmig beschlossen.

Seiler ist 47 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Zeiskam. Jürgen Kappenstein, Aufsichtsratschef der VR Bank, zeigt sich in der Pressemitteilung überzeugt, dass er „sowohl fachlich als auch menschlich als neues Vorstandsmitglied zu uns passt“. Die Speyerer Bank ist zuletzt durch Fusionen mehrfach gewachsen. Sie kommt fast 6,3 Milliarden Euro Bilanzsumme. 740 Mitarbeiter betreuen 42 Standorte in Speyer, Neustadt, Frankenthal, im Rhein-Pfalz-Kreis, im Rhein-Neckar-Kreis, im Kreis Germersheim und im Kreis Bad Dürkheim. Vorstandssprecher Rudolf Müller geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll Till Meßmer werden, dessen Stellvertreter Thomas Sold, die beide heute schon dem Vorstand angehören.