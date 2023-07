Der Verein „Die Stadtstreicher“ ist noch auf der Suche nach Finanzpaten für sein Sommerprojekt. Es geht darum, in den Sommerferien Aktivitäten für Kinder und Jugendliche anzubieten – und das auch kostenfrei. „Wir vermitteln Partizipation, Begeisterung und Lebensfreude und das sollte nicht von der Finanzkraft der Eltern abhängig sein. Leider haben wir natürlich Kosten“, so Dora Dinse von den „Stadtstreichern“. Themen wie Schauspiel, Videokunst, Musik und Kunst stehen in den ersten zwei Sommerferienwochen sowie in der letzten auf dem Programm. Buchbar ist das Angebot bereits, das eigentlich 80 Euro pro Woche kostet. Bei der Buchung über die Homepage wird für jeden eine Anmeldegebühr von 20 Euro fällig. Den Rest zahlt, wer kann, ansonsten sollen die Kosten aus Spenden gedeckt werden. Teilnehmer wie Spender können ihren Beitrag auf das Stadtstreicher-Konto mit der IBAN DE46 5455 0010 0193 7676 39 überweisen. Weitere Infos unter www.diestadtstreicher.com.