Der Verein Horizont bietet in der Speyerer Auestraße Nachhilfe und Sprachkurse an. Adem Türkan ist dafür ehren- und hauptamtlich tätig. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Reihe „Die stillen Helden“ sagt er, was ihn dazu motiviert.

Herr Türkan, welche Aufgaben übernehmen Sie bei Horizont?

Bei uns gibt es verschiedene Bereiche: Nachhilfe- und Stützkurse für Schüler, Kultur-, Volks- und Elternabende sowie Seminare und Tagungen, ebenso Sport- und Kulturveranstaltungen. Darüber hinaus veranstalten wir Feste, Ausflüge, Sprachtreffs, Familientreffen, gemeinsames Fastenbrechen und ähnliche Programme sowie soziale Projekte und humanitäre Projekte und Sprachkurse, bisher vorwiegend für Migranten und Flüchtlinge. Ich unterrichte als Kursleiter und übernehme andere ehrenamtliche Vereinsaufgaben. Ich stelle Informationen bereit, beantworte Fragen und unterstütze. Natürlich kann ich das alles nicht alleine bewältigen und habe zum Glück weitere aktive und ausdauernde Kollegen und Helfer.

Was ist das Schwierigste daran?

Das Schwierigste für mich ist das Zeitmanagement. Um ein Programm oder Projekt zu organisieren, müssen wir einen gemeinsamen, freien Termin finden. Das ist meist nicht so einfach! Und Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedenen Kulturen birgt das Risiko von Vorurteilen und Missverständnissen durch Worte oder Handlungen. Daher ist es entscheidend, die Sensibilität anderer zu verstehen und Toleranz sowie das gegenseitige Verständnis zu fördern. Dies trägt zum friedlichen Zusammenleben bei und ist Vorbild für künftige Generationen und den interkulturellen und interreligiösen Dialog.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Ein für mich immer wieder prägendes Erlebnis ist, dass all die Dinge, die wir in unserem Leben für andere tun, oft wieder zu uns zurückfinden. Als Beispiel sei genannt, dass ein Schüler und späterer Student, den ich dazu motivieren konnte, Nachhilfe zu geben, feststellte, dass er diese Nachhilfe noch viel notwendiger brauchte als sein Schüler, da es ihm half, das erlernte Wissen zu festigen. Und viele dieser Menschen stehen auch nach Jahren weiterhin mit uns in Kontakt und unterstützen uns ebenfalls ehrenamtlich bei unseren Aufgaben.

Warum machen Sie es gerne?

Es macht mich glücklich, wenn diese Menschen sich leichter in unserer Gesellschaft integrieren. Sie werden ein Teil dieser Gesellschaft, was Früchte trägt. Wenn ich anderen helfen kann, fühle ich mich selbst noch zufriedener. Ich glaube, dass wir einen wichtigen Beitrag für dieses Land leisten.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Allgemein schätzen Menschen die Anstrengungen und den Einsatz von anderen. Allerdings ist jeder Mensch unterschiedlich, und manchmal werden unsere Bemühungen möglicherweise nicht verstanden oder wertgeschätzt. Was aber wirklich zählt, ist, dass die getane Arbeit persönliche Zufriedenheit bringt und zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft beiträgt. Wir im Verein arbeiten daran, anderen Menschen zu helfen, mehr Anerkennung und Wertschätzung zu finden. Wenn Sie einen positiven Einfluss auf das Leben anderer haben, hat dies bereits einen großen Wert.

Würden Sie gerne einmal einen Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Eigentlich gibt es keinen Grund dafür, denn es gibt Dinge, die jeder freiwillig oder hauptberuflich tun muss. Jede Position kann ihre positiven und negativen Seiten haben. Die Aufgaben, die uns zu einem bestimmten Zeitpunkt gestellt sind, sollten wir auf die bestmögliche Weise erledigen.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Ich kann nur für mich sprechen, aber ich liebe meine Aufgaben. Die Zeiten mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zu verbringen, Empathie zu zeigen und ihnen in jeder Hinsicht helfen zu können, macht mich sehr glücklich. Daher mache ich meine Arbeit mit Begeisterung. Das wirkt sich auf ein offenes, vorurteilsloses Miteinander auf. Manchmal ist es zwar anstrengend, aber: Es ist ein schönes Gefühl, wenn am Ende die Mühe Früchte trägt!

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Ich empfehle Interessierten, sich ehrenamtlich zu engagieren, um die Gesellschaft zu stärken, am besten dort, wo auch das Interesse und die Leidenschaft passen. Sie sollten ihre Aufgabe gut verstehen und Ziele gut bestimmen. Bei ehrenamtlicher Arbeit gibt es keine kleinen Aufgaben, denn jede ist sehr wichtig. Mit kleinen Schritten und wenig Engagement kann man anfangen. Und man sollte positive Erfahrungen miteinander austauschen.

Zur Person

Adem Türkan, 44, arbeitet als Kursleiter bei Horizont. In seiner Freizeit liest und reist er gerne. Er ist 2011 ehrenamtlich zu Horizont gekommen. Seit dem Jahr 2019, nachdem der Verein von Schifferstadt nach Speyer gezogen ist, ist er dort neben seinem Ehrenamt hauptberuflich Kursleiter. Kontakt: www.horizont-e-v.de; Telefon 06232 6848570, E-Mail info@horizont-e-v.de.