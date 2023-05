Endlich mal wieder gutes Wetter ermöglichte am Samstag ein gut besuchtes Zunftbaumfest in der Maximilianstraße. Es ist einer von etlichen großen Terminen des Vereins Speyerer Handwerkstradition 2023.

Handwerker in berufstypischer Kleidung, begleitet vom Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer, zogen vom Altpörtel aus zum Zunftbaum am alten Marktplatz. Zimmerer- und Dachdeckermeister Thomas Kleinböhl begrüßte als Vereinsvorsitzender. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach ein Grußwort von den Treppen des Bürgerbüros. Sie erinnerte an die nun fast 40-jährige Tradition des Zunftbaums in Speyer: Es war die 39. Auflage des Fests.

Wie später auch Dirk Fischer, Präsident der pfälzischen Handwerkskammer, ging Seiler auf das Problem des akuten Fachkräftemangels ein. Etwas dagegen getan werden soll mit der etwas anderen Azubi-Messe „Handwerk rockt“ am 12. Mai in der Halle 101, eine Gemeinschaftsaktion der Stadt und des Handwerks. Fischer plädierte auch für ein vom Land finanziertes Verkehrsticket als Anreiz.

Etwas andere Azubi-Messe

Der Verein zog ein positives Fazit und freut sich bereits auf den nächsten großen Auftritt: seine Beteiligung an der Kult(o)urnacht mit einer Fotoausstellung von Rainer Moster am Turm zum Handwerker in der Mühlturmstraße. Hier ist laut Kleinböhl die Vorfreude durch die bis Juli verlängerte Sperrung des Bahnübergangs Mühlturmstraße „deutlich getrübt“. Weitere Termine: die Kirchbootregatta und der Brezelfestumzug.