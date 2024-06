Das Stadtradeln ist jede Mühe wert. Zum „Dabeisein ist alles“ könnte dennoch eine Prämierung kommen.

Toll, dass das Stadtradeln die Stadtgesellschaft in der Breite erreicht. Speyerer Schulen und viele Betriebe sind bedeutende Stützen der Aktion, aber auch Privatgruppen. Sie motivieren sich im Normalfall gegenseitig – und die Prognose fällt nicht schwer, dass in der Radfahrerstadt Speyer in den nächsten drei Wochen noch mehr Drahtesel unterwegs sein werden. Gut, dass das auch ohne die Motivation einer städtischen Prämierung am Ende funktioniert.

Allerdings würde sich die Stadtverwaltung nichts vergeben, wenn sie anders als vorgesehen doch zu einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung einladen würde. Dabei könnten dann auch besonders fleißige Teilnehmer auf die Bühne gerufen werden und etwa Urkunden erhalten, was nicht teuer wäre. Die Spenden der Sponsoren könnten dennoch ans Spielhaus Sara Lehmann fließen: Eine verdiente Anerkennung ist nicht von einem materiellen Geschenk abhängig.