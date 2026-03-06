Für sein langjähriges Wirken zum Wohle der Gemeinschaft hat Gerhard Löffler aus Harthausen die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen bekommen.

In einer Feierstunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, die Medaille und Urkunde an Löffler. In seiner Laudatio betonte Kopf, Löffler habe über Jahrzehnte hinweg seine vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben gewissenhaft und verantwortungsvoll wahrgenommen und damit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft geleistet.

Der staatlich geprüfte Techniker für Landbau Löffler engagierte sich über viele Jahre in kommunalpolitischen, landwirtschaftlichen und jagdlichen Ehrenämtern. Von 1984 bis 2024 war er Mitglied des Ortsgemeinderates in Harthausen und gehörte dort der CDU-Fraktion an. Über mehr als zwei Jahrzehnte führte er die Fraktionskasse. Seit 1987 ist Gerhard Löffler Mitglied im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und wirkt bis heute bei der Abnahme der Zwischen- und Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf „Landwirt“ mit. Darüber hinaus ist er seit 2000 Beisitzer im Höfeausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises einschließlich der Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. Er war viele Jahre Mitglied der Vorstandschaft der Kreisbauernschaft. Seit 2010 war er bis vor wenigen Jahren ehrenamtliches Mitglied des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Rhein-Pfalz-Kreis. Er ist seit 2000 stellvertretender Vorsitzender des örtlichen Bauernvereins.

Seit 2002 ist Gerhard Löffler als Wildschadenschätzer tätig und steht damit Jägerschaft, Landwirtschaft und Behörden als Ansprechpartner zur Verfügung. Ebenfalls seit 2002 ist er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Harthausen und vertritt diese im Kreisjagdbeirat. Seit 2025 bringt er seine Erfahrung als Mitglied im Umlegungsausschuss ein.