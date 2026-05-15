Politik, Kirche, Vereine und mehr – die Römerberger Günter Walburg und Paul Eichstetter haben für ihr ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille des Landes bekommen.

Über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg hätten Günter Walburg und Paul Eichstetter die kommunalpolitische Entwicklung ihrer Heimatgemeinde maßgeblich mitgeprägt, würdigt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd die Lebensleistung der beiden Römerberger. Der 84-jährige Walburg ist ebenso wie der 78 Jahre alte Eichstetter für SGD-Präsident Hannes Kopf „Vorbild für gelebten Bürgersinn“. Ihr unermüdlicher Einsatz, ob in der Kommunalpolitik, im Vereinsleben, in der Kirche oder in weiteren gesellschaftlichen Bereichen, habe das Leben vieler Menschen bereichert. Kopf hat ihnen deshalb bei einer Feierstunde die Verdienstmedaille sowie die dazugehörige Urkunde verliehen.

Paul Eichstetter Foto: SGD Süd/oho

Günter Walburg gehörte von 1974 bis 2024 dem Gemeinderat in Römerberg an und engagierte sich in zahlreichen Ausschüssen. Zudem war er langjähriger Fraktionsvorsitzender der CDU sowie 40 Jahre Mitglied des Kreistages. Bereits in jungen Jahren fungierte er als Vorsitzender der Jungen Union Römerberg. Auch im Sport setzte Walburg als langjähriger Vorsitzender des TuS Heiligenstein sowie als Gründer der Volleyball-Abteilung und langjähriger Übungsleiter beim Sportbund Pfalz bedeutende Impulse.

Darüber hinaus engagierte sich Walburg in kirchlichen Gremien, unter anderem im Verwaltungsrat der Pfarrei St. Sigismund Heiligenstein sowie als Vorsitzender des katholischen Kirchenbauvereins und in weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Von 1988 bis 1991 war er stellvertretender Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Römerberg-Mainvilliers. Er hat sich bei der Diözese Speyer als Betreuer beim Ferienwerk engagiert und hat regelmäßig im Seniorenheim Berghausen mitgearbeitet, zum Beispiel als Vorleser. Der Römerberger brachte sich auch in zahlreichen Vereinen wie dem Dombauverein, dem Historischen Verein der Pfalz, der Weinbruderschaft, dem DRK, der Lebenshilfe sowie dem Männergesangverein und dem Elisabethenverein Heiligenstein ein.

Der Lehrer und Grundschulrektor Walburg hatte sich laut SGD auch in seiner beruflichen Tätigkeit weit über das übliche Maß hinaus als Fachleiter im Studienseminar engagiert und war Kontaktlehrer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Beim Kreisverband Speyer des Verbandes für Bildung und Erziehung gehörte er zirka 25 Jahre dem Vorstand an. Im Jahr 1993 wurde er mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und im Jahr 2004 mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette.

In der Jugendarbeit engagiert

Der gelernte Buchdrucker Eichstetter war 20 Jahre bei Geier-Druck in Schifferstadt tätig, wo er sich unter anderem sechs Jahre lang als Betriebsobmann engagierte. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten und war in der JVA Frankenthal und später als Vollzugsbeamter in Speyer beschäftigt. Eichstetters politisches Engagement begann in der Jungen Union, deren örtlichen Vorsitz er von 1978 bis 1983 innehatte. Zudem war er stellvertretender Kreisvorsitzender. Auch er gehörte von 1974 bis 2024 dem Römerberger Gemeinderat und zahlreichen Ausschüssen an. Eichstetter war auch Mitglied im Verbandsgemeinderat und ist seit 2017 im Seniorenbeirat der Ortsgemeinde Römerberg aktiv.

Im kirchlichen Bereich engagierte sich Eichstetter ebenfalls. Bereits in jungen Jahren übernahm er Verantwortung in der Jugendarbeit, zunächst als Leiter der KJG Mechtersheim und später als Abteilungsleiter der Christlichen Arbeiterjugend. In den folgenden Jahrzehnten wirkte er unter anderem in verschiedenen Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräten. Als Trägervertreter war er zeitweise für mehrere Kindertagesstätten verantwortlich. Auch war Eichstetter stellvertretender Vorsitzender des Kirchenbauvereins St. Sigismund Heiligenstein. Er ist weiterhin aktiv im kirchlichen Leben.

Neben seinem politischen und kirchlichen Engagement war Eichstetter über viele Jahre hinweg auch im Vereinsleben aktiv. So wirkte er beispielsweise in der Vorstandschaft des Männergesangvereins Cäcilia Mechtersheim mit und war langjähriges Mitglied der Theatergruppe des Vereins. Auch ist er Organisator von Schülertreffen seines Jahrgangs.