Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst haben auch vor der Stadtverwaltung Speyer nicht Halt gemacht. Wer am Mittwoch beispielsweise die beiden Bürgerbüros aufsuchen wollte, stand vor verschlossenen Türen. Nach Auskunft der Stadt waren bis Donnerstagnachmittag rund 50 Beschäftigte in den Ausstand getreten. Auch in mehreren Kitas streikten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders betroffen waren offenbar die Kitas Mäuseburg und Seekätzchen. Die Stadt hatte jeweils Notbetreuungen eingerichtet. Zu den Warnstreiks aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi, die 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten fordert.