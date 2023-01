Auch im Paketzentrum der Post in Speyer sind Beschäftigte dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hätten 30 bis 40 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt, sagte Tanja Lauer, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Postdienste, am Freitag auf Anfrage: „Es sind viele Sendungen liegengeblieben.“ Betroffen von Ausständen seien auch die Briefzentren in Ludwigshafen und Mannheim sowie die Zustellbasen im Großraum Ludwigshafen. Daher werde es in der Region und auch in Speyer am Freitag und voraussichtlich noch am Samstag zu Einschränkungen bei der Zustellung kommen. Zunächst müssten die nicht abgearbeiteten Paketsendungen aufgeholt werden, so Lauer. Ob dies rasch gelingt, ist fraglich, da Verdi auch die Schichten, die ab Freitag, 13 Uhr, in Speyer Pakete entgegennehmen, sortieren und verteilen zum Streik aufgefordert hat.

In Rheinland-Pfalz sind von den Streiks laut Lauer auch die Paketzentren in Saulheim und Neuwied betroffen. In den aktuellen Tarifverhandlungen fordert Verdi 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Post lehnt dies ab.