Den Verdacht auf illegalen Betäubungsmittelhandel hegt die Polizei nach einer Kontrolle am Mittwoch, 15.30 Uhr, in der Auestraße. Dort habe eine Fußstreife bei einem 32-Jährigen eine Plastiktüte mit „augenscheinlich Amphetamin“ gefunden. Da der Mann kurz zuvor aus der Wohnung einer 35-Jährigen gekommen sei, durchsuchten die Beamten diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Sie fanden laut Bericht „diverse Betäubungsmittel, Konsumutensilien und Gegenstände, die auf einen Betäubungsmittelhandel hinweisen“. Gegen den 32-Jährigen, die 35-Jährige und zwei 40-jährige Männer, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hätten, seien Strafverfahren eingeleitet worden.