Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens hat die Polizei am Sonntag gegen einen 19- und einen 20-Jährigen eingeleitet. Die beiden Speyerer befanden sich laut Polizei mit ihren Autos zunächst an der Ampel in der Dudenhofer Straße an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge stark und der auf der Abbiegespur in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße stehende 20-Jährige überholte den 19-Jährigen rechts. Laut einem Zeugen setzten beide ihre Fahrt dann mit teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde über Dudenhofer Straße, Schützenstraße, Gilgenstraße, Bahnhofstraße in die Wormser Landstraße fort. Mindestens einmal soll es ein Überholmanöver über die Gegenfahrbahn gegeben haben, ein Überholversuch sei abgebrochen worden. Durch die Angaben des Zeugen trafen Polizisten die Autofahrer letztlich in der Waldseer Straße an und kontrollierten sie. Zum Tatvorwurf des verbotenen Autorennens wollten sich vor Ort laut Polizei weder die beiden Fahrer noch deren Beifahrer äußern; die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden bestritten. Die Beamten verzichteten laut Bericht zunächst darauf, die Führerscheine der Beschuldigten sicherzustellen. Die Polizei informierte nach eigenen Angaben die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt.