Strafanzeigen wegen einer Teilnahme an einem verbotenen Autorennen kommen nach Polizeiangaben auf eine 23-jährige Frau und einen 39-jährigen Mann zu. Wie die Beamten mitteilen, meldete ein Verkehrsteilnehmer am Freitag gegen 21.20 Uhr, dass auf der B9 bei Speyer in Fahrtrichtung Germersheim „zwei hochmotorisierte Sportwagen“ zunächst nebeneinander gefahren seien. Anschließend hätten die Fahrzeuge abgebremst, um sich dann bei sehr hoher Geschwindigkeit nebeneinanderfahrend ein Wettrennen zu liefern. Polizeibeamte konnten die beiden Fahrer später bei Schifferstadt aufspüren und kontrollieren. Die Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.