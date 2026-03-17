Und er hat wieder seine eigenen Gesetze, der gute alte Pokal. Mechtersheim liegt in Sekundenschnelle hinten, gleicht aus, noch mal, ein Traumtor und dann nur noch Tränen.

Verbandsligist TuS Mechtersheim hat das Elfmeterdrama im Südwestpokalhalbfinale am Dienstagabend 5:6 (2:2, 1:2) gegen den zwei Klassen höher spielenden TSV Schott Mainz verloren. „Wir waren so nah dran. Wir hätten es so verdient gehabt“, sagte Trainer Nauwid Amiri: „Was wir abgeliefert und bewiesen haben, welche Qualität in uns steckt, ich bin unglaublich stolz auf diese tolle Truppe.“

Ein erstes Spiel des Jahres deutete sich an der Kirschenallee an, das zweite bald mit der Rückkehr in die Oberliga? Schnell gab es auf der Straße kein Durchkommen mehr. Die Schnellen fanden sich schon zwei Stunden vor Anpfiff ein. Noch wenige Minuten vor Beginn herrschte an den beiden Kassenhäuschen, dem traditionellen im Norden, dem zusätzlichen im Süden, gewaltiger Andrang.

Pokalspielleiter Klaus Karl ( Weingarten), der langjährige Kreisvorsitzende meinte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich freue mich auf ein gutes und faires Spiel. Im Pokal ist alles möglich.“ Heiko Magin, Sportdirektor des TuS: „Ich tippe auf einen Sieg im Elfmeterschießen.“ Die Gästefans machten Stimmung.

Lebenszeichen Biedermann

Dann der Paukenschlag: Anstoß, Schott schlägt die Kugel nach vorne, 0:1 nach wenigen Sekunden. Aleksandar Biedermann antwortet fast postwendend: drüber. Lion Schubach, einer der Auffälligsten, schließt sich an. Nico Pantano gleicht mit einem nicht ganz unhaltbaren Freistoß aus 30 Metern von halbrechts an Freund und Feind vorbei aus.

Weiter hält Medersche phasenweise ganz gut mit, von wegen Zwei-Klassen-Unterschied. Die Mainzer agieren abgebrühter, technisch beschlagener, setzen die schnellen, quirligen Außen ein. Ihr Etienne Portmann gestaltet, treibt an. Abdellatif El Mahaoui bringt TSV 2:1 in Front. Die Abwehrreihen dominieren. Der Schiri lässt laufen. Der TuS-Angriff tut sich schwer. Wieder ist’s Schubach. Pantano zirkelt eine Ecke noch an die Latte.

Traumtor Wooten

Halbzeit zwei: Andrew Wooten egalisiert schnell und wieder Schubach Initiator für einen Treffer Marke Tor des Monats mit aller Gewalt in den Giebel. Wollte sich da etwa einer all den Frust für seinen Bärendienst mit der Roten Karte jüngst in Hohenecken vor der Seele ballern? Mechtersheim nun prima im Geschehen gegen die überfallartig konternden Landeshauptstädter. Wooten kommt einen Schritt zu spät.

Das nächste Bärendienstchen: Marcel Bormeth brummt eine Zeitstrafe ab. Mainz drängt vor 848 Zuschauern vehement. Verlängerung, nichts Entscheidendes passiert. Ein Sportdirektor hat Recht. Im Elfmeterschießen trifft Marc Barisic die Latte. Berkan Celebi, Bormeth, Wooten behalten die Nerven für die Einheimischen, aber auch die Schotten. Pantano scheitert am Torwart.

Am Sonntag (15 Uhr) setzen die Mechtersheimer mit dem Heimspiel gegen die sechstplatzierte SG Hüffelsheim das Aufstiegsrennen fort. Dann greifen Amiris Überlegungen, die er schon vor dem Pokal andachte: Wer ersetzt Wooten an vorderster Front? Can Güney? Talha Baylan? Was wird durch den Ausfall Edonart Leposhtakus? Leander Helbig nimmt hier eine wichtige Rolle ein. Oder kommt Nicolas Kortus? Celebi scheint fit.