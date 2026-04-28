Die D-Junioren des FC Speyer 09 stehen nach dem souveränen Halbfinalsieg gegen Phönix Schifferstadt im Endspiel des südwestdeutschen Pokals.

Nach dem 3:0 (3:0)-Erfolg der 09er im Nachbarschaftsduell gegen Phönix Schifferstadt ist der gelungene Finaleinzug amtlich. „Wir sind als Mannschaft konzentriert aufgetreten, haben zusammengespielt und uns unterstützt“, meint Trainerin Carina Schmitt. Dort erwartet das Team den Ligakonkurrenten TSV Schott Mainz, welcher ebenfalls seine Halbfinalbegegnung auswärts beim Ludwigshafener SC mit 4:3 nach Elfmeterschießen gewann.

Einen gewissen Vorgeschmack auf das Endspiel gibt es bereits am Samstag (13 Uhr) im Sportpark, da die beiden Mannschaften in der Verbandsliga aufeinandertreffen: „Wir spielen gegen die Mannschaft am Samstag im Ligaspiel und haben noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison“, so Coach Schmitt. Besonders konzentriert müsse die Domstädter Defensive agieren, um mit dem schnellen Fußball der Mainzer klarzukommen.

Champions League

Zudem steht neben dem Pokalspiel auch noch ein weiteres Finale für die Speyerer Kicker an. Durch den Halbfinalerfolg am Wochenende in der überregionalen Champions League, fiebern die Blau-Schwarzen gleich zwei Endspielen im Juni entgegen. Entscheidend für die Trainerin im Hinblick darauf ist, wie das Team mit der Aufregung umgeht.

„Ein Pokalspiel ist eine besondere Situation, und die Zuschauer werden für eine gewisse Stimmung sorgen“, sagt Schmitt. Rückblickend auf den 09er-Weg ins Finale, angefangen mit dem 8:0-Erfolg in Mörsch, dem 4:2-Heimsieg gegen Gau-Odernheim und den Derbys im Viertel- sowie Halbfinale gegen JFV Ganerb beziehungsweise Phönix Schifferstadt, erhoffen sie sich gute Chancen gegen einen ebenbürtigen Kontrahenten aus der Landeshauptstadt erhoffen.

Wer die Nase dennoch vorne hat, deutet sich vielleicht am Samstag im direkten Duell an. In der Verbandsliga steht der FC Speyer 09 derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz mit zehn Punkten Rückstand auf den bislang dominierenden 1. FC Kaiserslautern. Der Rivale aus Mainz hingegen befindet sich mit 38 Zählern auf Rang fünf.