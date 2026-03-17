Chefkoch Nauwid Amiri hat wieder größere Hoffnung, die Suppe, die seine Hilfsköche Andrew Wooten und Edonart Leposhtaku zu versalzen schienen, zu retten.

Diese Frage wird am Dienstag ab 19.30 Uhr beantwortet, wenn die Gourmets des TuS Mechtersheim die des TSV Schott Mainz zu Tisch bitten. Nein, es geht nicht um Sterne im Guide Michelin. Es geht um Fußball. Für den Verbandsliga-Spitzenreiter ist das Südwestpokal-Halbfinale auf eigenem Platz das nächste Spiel des Jahres.

Zwei Oberligisten eliminierte der TuS bereits. Nun steht die Prüfung gegen einen Regionalligisten an. „Natürlich ist Schott Mainz klarer Favorit. Und sie haben viel zu verlieren. Dass sie absteigen werden, scheint klar. Sie sind daher zum Pokalsieg verdammt, um ihrem am Saisonende gehenden Trainer Samuel Horozovic noch etwas mitzugeben. Der Druck liegt bei denen“, sagt Amiri, der bei Schott in Spielmacher Etienne Portmann einen Ausnahmespieler ausmacht, zudem schnelle Leute auf den Flügeln, große Innenverteidiger und mit Abdellatif El Mahaoui einen Stürmer, der zwar erst vier Saisontreffer verbuchte, „aber in der Oberliga immer getroffen hat“.

Gegner Klopp

Für Amiri ist es das größte Spiel seiner bisherigen Trainerkarriere, nur sein Einsatz als Spieler für Waldhof Mannheim in einem Testspiel 2014 vor 21.327 Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion gegen die mit Weltstars gespickte Mannschaft von Borussia Dortmund und Coach Jürgen Klopp (0:4) habe noch die Nase leicht vorne.

Das Pokalspiel findet mit Wooten und Leposhtaku statt. Beide sahen am Freitag in Hohenecken Rote Karten. Bei Wooten stand zunächst ein Tätlichkeit im Raum, laut Amiri die erste in dessen gesamter Laufbahn, Leposhtaku sagte etwas zum Schiedsrichter, was der für rotwürdig erachtet habe, beides in der gleichen Minute.

„Nach viel Hin- und Hertelefoniererei sind Leposhtaku und Wooten für Pokal spielberechtigt und beide für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt“, teilte TuS-Sportdirektor Heiko Magin am Montagmorgen mit. Das habe Volker Schwinn, Klassenleiter der Verbandsliga, nach Vorlage des Schiedsrichterberichts, entschieden.

Amiri traurig

„Wenn ich weiß, dass ich vier Tage später so ein Spiel vor der Brust habe, dann muss ich mich im Griff haben. Das darf einfach nicht passieren und macht mich traurig, dass wir uns so schwächen“, kommentierte der Trainer zuvor die unfassbar weh tuenden drohenden Ausfälle. Von einer Formschwäche hingegen könne keine Rede sein nach dem dürftigen Auftritt gegen Bretzenheim und dem 1:1 in Hohenecken.

„Wir waren ja dreifach dezimiert und hatten dennoch die Möglichkeit zum Siegtreffer“, erklärt Amiri. Er baut seine Elf nun planmäßig um. Klar ist: Aleksandar Biedermann kehrt nach Krankheit in die Elf zurück. Als sein Sturmpartner zog der Coach vor der jüngsten Entwicklung auch Talha Baylan oder Can Güney in Betracht.

Vielseitiger Helbig

Überlegungen für die Abwehr schienen hinfällig. Da Berkan Celebi noch nicht so weit ist, um von Beginn an zu spielen, hätte Leander Helbig von der Sechs in die Dreierkette zurückrutschen und Marvin Takpara ins Mittelfeld spülen können oder Nicolas Kortus, der in Hohenecken überzeugte, beginnen können.

Zur Herangehensweise äußert er hingegen klare Vorstellungen: „Hinten reinstellen und beten, das funktioniert nicht. Wir müssen schon versuchen, unser Spiel durchzudrücken und die goldene Mitte finden, wann muss man Kompaktheit herstellen, wenn Schott die Kugel laufen lässt, wann muss man attackieren?“

Mechtersheim furchtlos

Der Trainer fordert, dass seine Männer die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Klar sei: „Angst haben wir nicht. Wir wollen Meister werden, der Pokal ist Bonus. Da haben wir ja schon Großes erreicht.“ Was helfen könnte, sind die wohl wieder tiefen Platzverhältnisse: Schott wird Fußball spielen wollen: „Wenn das nicht möglich ist, geht es über den Kampf. Das könnte uns eher liegen.“

Auf Wunsch der Mannschaft sagte der TuS eine angefragte Videoreportage ab: „Wir wollen nichts groß drumherum aufziehen, sondern uns voll aufs Spiel konzentrieren und werden daher die gleichen Abläufe beibehalten wie sonst auch“, informiert Amiri. Das Interesse von außen wird aber ungleich höher sein als noch am Freitag.