Der TuS Mechtersheim und der SV Viktoria Herxheim liefern sich ein unterhaltsames Verbandsligaderby. Am Ende entscheiden individuelle Vorteile und Fehler.

„Das war Werbung für den Fußball, ein großartiges Spiel beider Mannschaften“, waren sich die Trainer am Freitagabend einig. Mit 6:2 (2:1) gewann der TuS Mechtersheim in der Verbandsliga in einer sehr unterhaltsamen Partie gegen den SV Viktoria Herxheim.

Das Abtasten beider Teams dauerte nur knapp drei Minuten: Schon stand es 1:0. Can Güney hatte sich zum ersten Mal links gegen den völlig überforderten und schon nach 17 Minuten, mit Gelb vorbelastet ausgewechselten Omid Azizi durchgesetzt und auf Nico Pantano zurückgelegt, der aus fünf Metern keine Mühe hatte, die TuS-Führung zu erzielen. Fünf Minuten später folgte schon das 2:0, als Pantanos Ecke am langen Pfosten Edonart Leposhtaku fand, der den Ball ins Netz stocherte. Zuvor hatte Herxheim Abstoß statt Ecke gefordert, nicht das einzige Mal, dass eine Schiedsrichterentscheidung heftig diskutiert wurde.

Herxheim gibt nicht auf

Aus dem Nichts für die bis dato blassen Herxheimer fiel der Anschluss, den Dani Thon mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern erzielte (14.). Mit der Hereinnahme von Raphael Gehrlein wurde die Defensive der Gäste stabiler. „Herxheim hatte schon Möglichkeiten zum 2:2“, stellte TuS-Trainer Nauwid Amiri später fest. Bis zum 2:0 fand er den Auftritt überragend, nach der Partie sagte er zur ersten Hälfte: „Ich war nicht zufrieden.“ Vor allem defensiv agierte seine Elf zu nachlässig. Herxheim war jetzt drin in der Partie, gestaltete diese ausgeglichen, wurde auch vorne gefährlich. Herxheims Trainer Jens Bodemer zollte seinem Team höchsten Respekt dafür, dass es sich nach dem 0:2 eben nicht aufgegeben habe. Chancen gab es hüben wie drüben, aber der Ball wollte noch nicht ein weiteres Mal ins Netz. Das änderte sich erst nach der Pause.

Beim 3:1 profitierte Andrew Wooten von einem Patzer des Herxheimer Keepers Emirhan Yilmaz, der einen harmlosen Schuss von Talha Baylan vor Wootens Füße klatschte (52.). Mit dem 4:1 belohnte sich Leander Helbig für seine Leistungen seit dem Winter, als er nach einer Flanke den Ball nach mehreren Versuchen irgendwie ins Tor gestochert bekam (66.). Kurz darauf trug sich auch Güney nach seiner starken Leistung auf der linken Außenbahn in die Torschützenliste ein, als er ein weiteres Solo ab der Mittellinie erfolgreich beendete (68.). Gehrlein war es, der nach einer Ecke den zweiten Treffer der Gäste köpfte (71.).

Tor in Nachspielzeit

Allerdings war das Spiel kurz darauf zwischenzeitlich unterbrochen, weil einige Zuschauer, die der Herxheimer Seite zuzuordnen waren, ihre gute Kinderstube vergaßen und Schiedsrichter Steffen Rößler eine Cool-Down-Phase mit Durchsagen des Stadionsprechers einberief. Ein Zuschauer wurde vom Spielfeldrand weggeführt. Er solle wohl Amiri rassistisch angegangen sein, was der später mit einem „Sehr schade“ kommentierte. Man kann ihm nur beipflichten. Damit war das Hin und Her auf dem Feld noch nicht beendet, auch wenn vorerst keine Treffer mehr fallen wollten. Den Schlusspunkt dieses fulminanten Derbys, das dem Rest der 320 Zuschauer sichtbar Freude bereitete, setzte Endurance Edosomwan nach einem Konter direkt vor dem Schlusspfiff (90.+8).

Bodemer gratulierte dem TuS zu einer außergewöhnlichen Saisonleistung. Amiri bedankte sich und betonte: „Wir haben gegen eine motivierte Herxheimer Mannschaft gewonnen, die zuletzt vier Siege gefeiert hat und sich nie aufgegeben hat. In der zweiten Hälfte haben wir gerade nach vorne ein sehr gutes Spiel gemacht. Dem Druck standzuhalten, ist nicht so einfach, gerade, weil ich ihn mir auch selbst auferlege. Mit dem Sieg heute sind wir durch, nächste Woche steigen wir dann offiziell und hochverdient in Marienborn auf.“