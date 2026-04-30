Voller Vorfreude auf die anschließende Meisterfeier reist der TuS Mechtersheim zum Verbandsligaspiel beim TuS Marienborn.

Ein Zähler im Mainzer Vorort reicht am Sonntag ab 15.30 Uhr schon. Die Ziele sind andere. „Mit unserer Qualität können wir nicht nur die Rekordmarke von 81 Zählern erreichen. Wir können auch noch den Rückstand von 22 Treffern in der Tordifferenz aufholen, wenn wir unsere Chancenverwertung optimieren und etwas Glück dazukommt“, sagt der spielende Co-Trainer der Römerberger, Daniel Evrard.

Nach Marienborn brechen ein Reisebus mit Mannschaft, Funktionspersonal und Fans sowie viele privat organisierte Fahrgemeinschaften auf. „Man erlebt sowas nicht jeden Tag. Ich spiele seit zwölf Jahren Fußball, und es ist meine erste Meisterschaft“, sagt Evrard. Die Euphorie im Ort sei groß. Die Motivation der Mannschaft umso höher.

Marienborn unangenehm

Klar sei, dass in Rheinhessen die beste Mechtersheimer Elf auflaufe. Einzig Nicolas Kortus falle wohl aus, da zwar dessen Rotsperre von zwei Spielen abgelaufen sei, er aber just am Wochenende Vater werden könnte. Marienborn habe im Hinspiel gezeigt, dass es die Spielweise der Mechtersheimer über Konter auszunutzen wisse: „Ein unangenehmer Gegner, der tief und kompakt verteidigt“, erinnert sich Evrard: „Wir werden wieder 100 Prozent benötigen.“

Er als Co-Trainer und gesetzter Innenverteidiger begrüßt den Wunsch von Cheftrainer Nauwid Amiri, auf der Position noch Verstärkung zu holen, ausdrücklich: „Natürlich habe ich den Anspruch, immer zu spielen. Die beiden neben mir auch. Aber wir brauchen mehr Alternativen bei eventuellen Ausfällen. Und wenn alle fit sind, dann entscheiden die Trainingsleistungen.“ Grundsätzlich müsse der Schlendrian raus, der auch gegen Herxheim zu zwei Gegentoren führte. „Beim ersten waren wir zu weit weg. Beim zweiten, ein Standard, haben wir nur Begleitschutz geleistet“, bemängelt Evrard. Wäre das anders, könnte das Ziel mit der Tordifferenz leichter zu erreichen sein.