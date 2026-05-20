Für den zweitbesten Torschützen von TuS Mechtersheim geht jetzt die Familie vor. Der entspannte Typ mit dem trockenen Humor fehlt. Doch er schließt etwas nicht aus.

Wenn am Sonntag um 13 Uhr der Verbandsliga-Meister gegen das Ligaschlusslicht zum letzten Spiel der Runde antritt, dann ist es auch an der Zeit, Abschied zu nehmen. Der wuchtige Stürmer Aleksandar Biedermann verlässt den TuS Mechtersheim zum zweiten Mal. Ob er gegen den VfB Bodenheim nochmals aufläuft, sei offen.

„Ich habe die ganze Woche nicht trainiert“, sagt der 31-Jährige, der nichts von einem im Raum schwebenden Karriereende wissen will: „Ich werde auf jeden Fall weiterspielen, auch wieder in der Verbandsliga, aber im Badischen, weil ich da weniger Fahrtweg habe“, erklärt der in St. Ilgen wohnhafte Ludwigshafener, der seiner Frau wegen die Rheinseite wechselt. Die Familie mit einer zweijährigen Tochter bekommt im Juni Zuwachs im Eigenheim, das sich das Ehepaar dort kaufte.

Job in Walldorf

Wenige Kilometer weiter verdient der Deutsch-Nordmazedonier die Brötchen: Bei einem großen Möbelhändler in Walldorf arbeitet er im Dreischichtsystem im Lager. „Meistens in der Spätschicht, weil die Kollegen mit schulpflichtigen Kindern da meist mehr Probleme haben“, erklärt Biedermann den Hauptgrund, weshalb er nicht mit in die Oberliga geht: „Der Verein wollte, ich eigentlich auch. Es gab Gespräche. Aber mit der Arbeit und der Familie ist mir das zu viel Stress.“

Der entspannte Biedermann blickt auf „eine schöne Zeit mit einer geilen Mannschaft, mit der ich sehr viel Spaß hatte“, zurück. Es ließ ihn nicht kalt, wenn von außen spöttisch die Rede auf die „Startruppe“ des TuS kam, man auf deren Scheitern wartete, Gerüchte über Uneinigkeit in der Kabine die Runde machten. Denn er sagt: „Wir haben gezeigt, dass wir eben nicht nur gute Einzelspieler sind, sondern haben uns auch verstanden und nicht geredet, sondern einfach gemacht. Die Meisterschaft war sehr wichtig.“

Biedermanns Wechsel-Fehler

Mechtersheim am Rhein und Biedermann, das passt einfach. Denn auch mit Blick auf sein erstes Engagement beim TuS sagt er: „Ich hätte damals nicht wechseln sollen. Das war ein Fehler.“ Die Statistik belegt das: Nirgendwo in seiner Karriere erzielte er so hohe Trefferquoten wie im Mechtersheimer Trikot.

Verantwortlich für die Rückkehr sei neben der „überragenden“ ersten Erfahrung eben das Engagement von Chefcoach Nauwid Amiri und auch die Kaderzusammenstellung. In dieser Runde hatte er (26 Einsätze/15 Tore) mit Andrew Wooten (25/21) wohl den besten Sturmpartner der gesamten Laufbahn.

Eiskalter Wooten

Beide ergänzten sich sowohl auf dem Feld als auch daneben: „Jeder von uns hat sein Ego, aber gönnt dem anderen die Treffer. Es gab keinen internen Wettbewerb. Ich konnte von seiner Erfahrung auch profitieren, sah wie eiskalt er vor dem Tor ist.“ Biedermann verkörpert den Typ Stoßstürmer, der mit seinen 1,87 Metern und 92 Kilogramm Körpermasse die gegnerische Verteidigung schon in Angst und Schrecken versetzt.

Dazu kommt seine Schnelligkeit, bei so einer Körperlichkeit nicht direkt zu vermuten, mit der er nach Steckpässen seines Kumpels Marcel Bormeth, beide kennen sich seit frühester Kindheit, die gegnerischen Verteidiger ein ums andere Mal überlief. Die Ruhe am Ball und seine Abschlussqualitäten seien zudem Stärken, die ihn auszeichnen.

Tipps für Berisha

Biedermann ist ein gelassener Typ, der es gemütlich mag, sich aber auch als lustig beschreibt, einer, der immer positiv denke. Auch wenn er kein Lautsprecher ist, zeigt er mit dem, was er sagt, dass er eine echte Marke ist. Angesprochen darauf, ob der ähnlich veranlagte junge Leotrim Berisha das Zeug zu seinem Nachfolger habe, antwortet Biedermann trocken: „Es gibt nur einen Aleksandar Biedermann.“ Dann schiebt er nach: „Natürlich habe ich ihm geholfen, Tipps gegeben. Er nimmt das auch an und setzt es um und ist ein freundlicher und korrekter Typ. Er kann mir ähnlich werden, wenn er viel arbeitet.“

Arbeit – die liegt auch weiterhin vor dem TuS Mechtersheim, denn Biedermann will am Sonntag noch einmal siegen und hofft auf ein positives Jahr der Römerberger in der Oberliga: „Ich wünsche dem TuS alles Gute. Die Mannschaft weiß ja, was die Oberliga bedeutet.“ Er selbst sagt dann noch, dass er nicht ausschließen könne, nochmals für Mechtersheim die Schuhe zu schnüren. Die Tür ist für ihn laut Chefcoach Amiri ohnehin offen. Die obligatorischen Verabschiedungen soll es am Sonntag nicht geben, wie der Noch-Sportdirektor Heiko Magin erklärte. Da einige Personalien noch nicht geklärt seien, regle der TuS das diesmal intern.