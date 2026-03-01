Einen Auftakt nach Maß haben die Verbandsliga-Fußballer des TuS Mechtersheim hingelegt.

Beim FC Basara Mainz kam die Elf von Trainer Nauwid Amiri zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg, der so unter dem Strich auch in Ordnung ging. Der TuS verteidigte damit die Tabellenführung souverän und koppelte einen Konkurrenten mehr ab. Der Rückstand des Rangvierten aus der Landeshauptstadt auf den TuS wuchs auf 15 Punkte an.

In zwölf noch ausstehenden Spielen ist das realistisch betrachtet nicht mehr aufzuholen. Dabei starteten die Diamanten gut, agierten zunächst griffiger in den Zweikämpfen, spielerisch gefälliger, wie Amiri anerkannte. Erst nach etwa 20 Minuten übernahm seine Elf in der Stammformation der Hinserie, in der Leander Helbig den verletzten Berkan Celebi ersetzte, das Zepter.

Güney scheitert

Can Güney vergab die erste gute Möglichkeit zur Führung. Kapitän Marcel Bormeth servierte dann eine Flanke aus dem Halbfeld genau auf Helbig, der den TuS so mit 1:0 in Führung brachte (28.). In der Folge kippte die Partie noch mehr in Richtung der Pfälzer, weil Güney seinem Gegenspieler Ibrahim Katende gleich zweimal Aufgaben stellte, die dieser nur mit gelbwürdigen Aktionen zu lösen vermochte.

Konsequenz: Gelb-Rot und damit zehn gegen elf ab der 33. Minute. Dadurch trat der TuS noch dominanter auf. Amiri sah, wie Helbig und Nico Pantano vor der Pause das mögliche zweite Tor verpassten. Besser machte es Aleksandar Biedermann, der eine zunächst abgewehrte und von Daniel Evrard nochmals scharf gemachte Hereingabe von Lion Schubach zum 2:0 verwertete (57.).

Amiri verärgert

In der Folge ärgerte sich Amiri über vergebene Großchancen von Andrew Wooten und Pantano, die beide am glänzend reagierenden Mainzer Torwart Felix Pohlenz scheiterten, ehe Schiedsrichter Steffen Rößler den Mainzern einen Strafstoß zuerkannte. Schubach soll gefoult haben. „Das war sehr strittig, aus meiner Sicht kein Strafstoß“, betonte Amiri.

Gianni Auletta war es egal. Der Führende der Verbandsliga-Torjägerliste verwandelte zum 1:2 (70.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Amiris Fazit: „Ein verdienter Sieg, weil wir heute ein gutes Spiel gezeigt haben, in dem ich keinen herausheben will. Nach dem 1:2 haben wir das erwachsen und clever zu Ende gespielt, ohne ins Zittern zu kommen. Es war ein unfassbar wichtiger Auswärtssieg bei einem sehr heimstarken Gegner.“