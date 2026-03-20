Nach dem tollen Pokalabend mit dem bitteren Ende setzt Verbandsligatabellenführer TuS Mechtersheim das Aufstiegsrennen gegen SG Hüffelsheim fort.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt der wiedererstarkte Sechste, dem Mechtersheims Sportdirektor Heiko Magin von Beginn an Beachtung schenkte: „Sie sind spielstark und haben einen guten Trainer.“ Hüffelsheim legte seine wenig konstanten Ergebnisse ab und reist mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge zum TuS, der sich zuletzt schwer tat: „Gegen die Top Fünf haben sie noch keinen Punkt geholt. Unser Heimspiel haben wir aber nur mit viel Glück gewonnen.“

Torjäger Scherer

Simon Scherer belegt mit 18 Toren Platz zwei der Schützenliste. Ausgerechnet jetzt fehlt Mechtersheim Abwehrrecke Edonart Leposhtaku, der ebenso wie Goalgetter Andrew Wooten (16) das erste von zwei Spielen Rotsperre abbrummt. So kommt Aleksandar Biedermann (12) an vorderster Front vermehrte Bedeutung zu. Über seine weitere Zukunft an der Kirschenallee sei noch nicht entschieden, teilte Magin im Gespräch mit unserer Zeitung mit.

Am Donnerstag versammelten sich die Römerberger wieder auf dem Platz zum Auslaufen und leichteren Formen. Der Sportdirektor: „Die, die nicht gespielt haben, haben etwas mehr gemacht.“ Am Freitag folgte das Abschlusstraining.