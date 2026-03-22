TuS Mechtersheim erkämpft sich in letzter Minute ein 3:3 (2:2) im Aufstiegskampf in die Oberliga gegen eine effiziente SG Hüffelsheim.

Der eingewechselte Talha Baylan schlägt spät in der Nachspielzeit vor 180 Zuschauern an der Kirschenallee zu. Gleich nach fünf Minuten trifft der TuS nach Balleroberung durch Leotrim Berisha, einer der zwei Neuen in der Startelf im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag. Trotz spielerischer Vorteile in der Anfangsphase gleicht auf der anderen Seite Malik Yerima nach einem individuellen Fehler in der Mechtersheimer Abwehr zum 1:1 aus (9.).

Die Gäste aus Hüffelsheim warten erst mal ab und lauern besonders auf Konter und Fehler der Mechtersheimer, was sich durch den Führungstreffer von Jaden Dayton auszahlt (19.). Die Blau-Weißen versuchen weiterhin durch ihr dominantes Ballbesitzspiel, die SG-Abwehr zu knacken. Can Güney schießt an den Pfosten.

Bormeth sicher

Kurz vor Pausenpfiff zeigt der Unparteiische nach Foul an Güney auf den Punkt. Daraufhin verwandelt Kapitän Marcel Bormeth sicher zum 2:2-Halbzeitstand. Auch im zweiten Abschnitt sind die individuellen Fehler der Mechtersheimer Dreierkette rund um Daniel Evrard, Leander Helbig und Mate Bozic ein Problem, welches sich die Gäste zum Vorteil machen.

In der 54. Minute netzen sie nach einem wiederholten Schnitzer von Innenverteidiger Helbig zum 3:2 ein. In der 83. Minute verhinderte der Mechtersheimer Schlussmann Sören Pätzold mit einer Glanzparade die endgültige Entscheidung und hält sein Team weiterhin im Spiel. Nach einer starken Druckphase der Gastgeber trifft der vorher eingewechselte Talha Baylan in der 94. doch noch zum 3:3 für Team von Trainer Nauwid gegen schwer zu bespielende Hüffelsheimer.

Nach der Partie zeigt sich Kapitän Bormeth mit gemischten Gefühlen: „Hüffelsheim hat es uns schwer gemacht. Aber wir laden sie mehr oder weniger drei Mal ein.“ Deutlich zu spüren waren die drei Spiele in den letzten zehn Tage inklusive dem Pokalkracher über 120 Minuten gegen Schott Mainz. Kritik übt Coach Amiri vor allem an der Defensive seiner Elf und deren individuellen Fehler, welche zu den Gegentreffern führten. „Zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt befinden wir uns in einem kleinen Leistungsloch.“ Der TuS hat dennoch alles in eigener Hand.