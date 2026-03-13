Nach dem Kantersieg im Hinspiel klingt das 1:1 von TuS Mechtersheim beim TuS Hohenecken nicht wirklich gut. Aber sie können’s sich erlauben.

Der souveräne Verbandsligatabellenführer TuS Mechtersheim musste sich am Freitag mit einem 1:1 (0:1) im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger TuS 04 Hohenecken begnügen. „Hohenecken hat das sehr gut gemacht, eine tolle Leistung als Aufsteiger, Respekt“, muss auch Mechtersheim-Trainer Nauwid Amiri anerkennen, dem klar war, dass sich die Westpfälzer auf dem heimischen Kunstrasen anders präsentieren würden als beim 8:1 Kantersieg der Mechtersheimer im Hinspiel.

Unter Flutlicht und bei Regen hatten die Gäste aus der Vorderpfalz im ersten Durchgang viele gute Offensivaktionen, gingen folgerichtig mit 1:0 in Führung (22., Marcel Bormeth). „Dann müssen wir auch das 2:0 machen“, haderte Amiri. Hohenecken klärte etwa einen Schuss von Nico Pantano auf der Linie.

Amiri verzweifelt

Dennoch lud Mechtersheim die Hausherren mit etlichen „groben individuellen Fehlern“ (Amiri) immer wieder zu Chancen ein, die die Hohenecker aber nicht nutzten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs war Amiri „positiv gestimmt, dass wir das Spiel gewinnen werden“. Doch was dann passierte war „der reinste Wahnsinn“ (Amiri).

Andrew Wooten sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte – „völlig unnötig“, kritisiert Amiri seinen Schützling, im anschließenden Tumult wird auch noch Edonart Leposhtaku wegen einer Beleidigung des Feldes verwiesen. Da Mechtersheim zuvor bereits eine Zehn-Minuten Zeitstrafe aussitzen musste, war es nun drei Mann weniger.

Das nutzte Hohenecken, das nun auf den Ausgleich drängte und in der 70. Minute nach einer sehr guten Eckballvariante das 1:1 erzielte, Torschütze Nico Schauss. Später gab es eine weitere Zeitstrafe gegen Mechtersheim – erneut dreifache Unterzahl: „Die beiden Zeitstrafen fand ich überzogen. Wir waren schon zwei Mann weniger, da hätte man ein wenig Fingerspitzengefühl walten lassen können, eine unglückliche Schiedsrichterleistung“, meinte Amiri, der seiner Mannschaft dann aber ein großes Lob aussprach: „Riesen Respekt an meine Jungs. Sie haben in doppelter und dreifacher Unterzahl ihr Leben in jeden Ball geworfen, haben alles gegeben.“ Am Ende wäre es beinahe sogar noch ein Sieg geworden, Marvin Takpara traf mit der letzten Aktion des Spiels den Pfosten. So geht Mechtersheim also mit neun Punkten Vorsprung in das „Riesenhighlight“ (Amiri), das Pokalhalbfinale gegen den TSV Schott Mainz am Dienstag.