TuS Mechtersheim gibt die Antwort auf dem Platz, seinem Herausforderer und seinem Besieger. So sehen es die Schaulustigen. Die wilden Minuten eines Einwechselspielers.

Den 1:0-Sieg des TB Jahn Zeiskam beim Vorletzten TuS Steinbach beantwortete der TuS Mechtersheim mit einem 4:0 (2:0) im Spitzenspiel gegen FC Bienwald Kandel. Die Elf von Nauwid Amiri fährt nun mit einem Vorsprung von sieben Punkten zum Gipfeltreffen am kommenden Samstag (16 Uhr) an die Zeiskamer Sauheide. Die Römerberger rehabilitierten sich damit für die bisher einzige Saisonniederlage, das 1:4 im Hinspiel. 359 Fans sahen vor der Pause ein munteres und abwechslungsreiches Match mit vielen Torraumszenen.

Die Gäste agierten mit überraschend offensiver Grundausrichtung und versteckten sich nicht. Nach wenigen Sekunden hätten sie in Führung gehen müssen. Doch Nathan Ikubu scheiterte nach feinem Diagonalpass von Michael Bittner an TuS-Keeper Sören Pätzold. Mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich der Primus ein Chancenplus, zeichnete sich durch höhere Passgenauigkeit aus, agierte deshalb bei seinen Vorstößen zwingender und gefährlicher.

Pantano präzise

In der 4. Minute erlief Can Günay auf der linken Seite einen präzisen Pass von Nico Pantano und traf halbhoch ins kurze Eck zum 1:0. In der 25. Minute erhöhte Aleksandar Biedermann von der Strafraumgrenze auf 2:0. Der starke Kapitän Marcel Bormeth legte die Kugel von der Grundlinie zurück.

Wie lautete das Halbzeitfazit der zahlreichen Prominenz am Rande der Bande? Die Rheinzaberner Fußballikone Michael Völkel: „Mechtersheim ist einen Tick besser. Das liegt auch an der hohen individuellen Qualität von Spielern wie Pantano.“ Werner Zimmel wirkte bis vor wenigen Wochen als Sportlicher Leiter des FC Speyer 09. Der Landauer konstatierte: „Der Unterschied ist gar nicht groß. Doch die Kandeler stehen zu weit weg von ihren Gegenspielern.“

Mechtersheim verwaltet

Nach dem Wiederanpfiff spielte der Aufsteiger weiter mutig nach vorne. Die Gastgeber schalteten vorübergehend in den Verwaltungsmodus. In der 50. Minute parierte Pätzold einen Distanzschuss von Bittner und den anschließenden Abstauber seines künftigen Teamkollegens Firat Alpsoy. Eine Viertelstunde später hob Yasin Özcelik aus kurzer Distanz über die Latte.

Doch in der 71. Minute fiel die Entscheidung. River Ries brachte Leotrim Berisha im Strafraum zu Fall. Den berechtigen Strafstoß verwandelte Bormeth unhaltbar unten links. Kurz darauf lenkte FCB-Torhüter Patrick Aust einen Gewaltschuss von Joker Marvin Takpara an den Querbalken. Dann rückte der ebenfalls eingewechselte Nicolas Kortus in den Focus.

Özcelik fair

Zunächst machte er am langen Pfosten nach Bormeth-Eckball mit dem 4:0 den Deckel drauf (80.). Sieben Minuten später sah er nach überhartem Einsteigen gegen Bittner in einer sonst sehr fairen Partie zurecht Rot. TuS-Coach Nauwid Amiri sagte: „Es war unverständlich, dass wir beim Stand von 2:0 zwischenzeitlich so nachgelassen haben. Doch unser Spiel nach vorne war sehr gut. Wir haben von Beginn an gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollten und waren in allen Belangen überlegen.“

Sein Gegenüber Yasin Özcelik erwies sich als fairer Verlierer: „Es gelingt nicht vielen Teams, den TuS durch frühes Anlaufen zu langen Bällen zu zwingen. Fast alle Treffer fielen nach individuellen Fehlern. Wir haben es nicht schlecht gemacht. Die Partie hätte auch 7:4 enden können. Doch Mechtersheim war die klar bessere Mannschaft und hat natürlich verdient gewonnen.“