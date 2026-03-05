Der Trainer hat Rücken, erfreut sich aber an einem Privileg, das noch verlängert werden soll.

Damit sich Nauwid Amiri bald wieder Oberliga-Trainer nennen kann, soll sein TuS Mechtersheim am Sonntag, 15 Uhr, drei weitere Zähler gegen die TSG Bretzenheim einfahren. Als Amiri über die anstehende Aufgabe des TuS spricht, legt er eine Pause in seinem Reha-Programm ein. Seit zwei Wochen versucht er so, die Folgen eines Bandscheibenvorfalls mit Übungen zwischen 8 und 14 Uhr zu beheben.

Eine Woche liegt noch vor ihm. „Der Kopf ist trotzdem 24/7 beim Fußball“, sagt der ehrgeizige Chefcoach, ehe er dem Gespräch eine Wende gibt: „Andrew Wooten steht kurz vor der Verlängerung seines Vertrages“, wirft er ein. Dann sprudelt es nur so aus dem 34-Jährigen heraus. „Er hatte unter anderem aus Heddesheim, Spitzenreiter der Verbandsliga Baden, ein sehr, sehr lukratives Angebot und hat es nun abgelehnt, weil er sich hier in Mechtersheim sehr wohl fühlt. Nach dem Pokalspiel werden wir uns zusammensetzen und es fixieren.“

Privileg für Amiri

Amiri ist sich sicher, dass Wooten noch ein „sehr gutes Jahr in der Oberliga“ erwarten könne. Dann stimmt er einen Lobgesang der höchsten Güteklasse an: „Es ist für mich ein Privileg, so einen Spieler trainieren zu dürfen. Er kann unseren jungen Stürmern noch so viel mitgeben. Er ist absolut professionell, jeden Tag im Fitnessstudio, hat bisher nur ein Training wegen Krankheit verpasst. Er ist topfit, ein super Typ, der absolut keine Starallüren hat.“

Klar, dass er den Stürmer mit reichlich Zweitliga-Erfahrung am Sonntag setzt. Auch sonst plant Amiri keine Änderungen in der Startelf, allerdings winke Talha Baylan wieder ein Kaderplatz. Marc Barisic sei hingegen krank. Obwohl Amiri weiter auf seine Stammelf baut, gebe es nach wie vor keine Unzufriedenheit unter den Reservisten.

Bretzenheim unangenehm

„Wenn ich sehe, wie die Reservisten und die, die gar keinen Kaderplatz hatten, in Mainz alle gepusht haben, dann ist das etwas ganz Besonderes. Ich habe mich bei allen, die ich nicht eingesetzt habe, entschuldigt und bekam die Antwort, kein Problem, Coach. Dieser Teamgeist macht den Unterschied, auch im Training. Da ist keiner angepisst“, so Amiri.

Die TSG hingegen sei ein unangenehmer Gegner in akuter Abstiegsgefahr. Ihre Stärken haben die Mainzer in der von Serdal Günes gut organisierten Abwehr. Vorne fällt die Bilanz mau aus. Bester Torschütze ist Maximilian Frick mit vier Saisontoren. Zum Vergleich: Wooten und sein Sturmpartner Aleksandar Biedermann kommen auf 14 respektive zwölf Treffer.

„Im Hinspiel haben sie uns bei unserem 1:0-Erfolg das Leben schwergemacht“, erinnert sich Amiri auch an das goldene Tor von Can Güney. Für Sonntag wäre ihm das Ergebnis auch recht: „Hauptsache drei Punkte, um weiter dranzubleiben.“ Seine Sturmreihe fiel aber gerade daheim noch nicht damit auf, in Sachen Toreschießen allzu geizig zu sein. Vielleicht darf es auch diesmal noch ein bisschen mehr als nur ein 1:0 sein.