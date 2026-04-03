Nauwid Amiri, Trainer des Fußball-Verbandsliga-Tabellenführers TuS Mechtersheim, ist gequält.

Wen soll er im Nachholspiel am Ostersamstag um 15.30 Uhr gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach wo aufbieten? „Zum ersten Mal in dieser Runde tue ich mir tatsächlich sehr schwer“, sagt der Coach, der bisher meist auf eine gewohnte Stammelf setzte, in der es nur dann vereinzelt Umstellungen gab, wenn Verletzungen oder Sperren dies erforderten.

Zuletzt drängten sich aber Akteure aus dem zweiten Glied so auf, dass er beispielsweise Leander Helbig „eigentlich nicht aus der Startelf“ nehmen könne. Berkan Celebi spielt gegen seinen Ex-Klub. Wohin mit ihm, der noch Trainingsrückstand aufwies? Auf die Sechs für Helbig? Auf die Acht für Nico Pantano? Pantano in den Angriff, wo Aleksandar Biedermann aus beruflichen Gründen auszufallen droht?

Berisha trumpft auf

Dort spielte aber Leotrim Berisha zuletzt stark auf. Weil aber die Sperre von Andrew Wooten aufgrund eines Einspruchs des Verbandes gegen das erstinstanzliche Urteil noch mal zwei Partien länger dauert, hat er seinen Startelfeinsatz wohl sicher. Hinten vertrat Nicolas Kortus den nun nach Rot wieder zur Verfügung stehenden Edonart Leposhtaku in der Dreierkette vorzüglich.

Baylan drängt

Und Linksaußen Talha Baylan drängte sich nicht nur wegen seines Treffers auf. „Die Mannschaft hat gerade ein sehr gutes Level. „Ich muss das Abschlusstraining abwarten, auch, um zu entscheiden, wer es überhaupt in den Kader schafft“, erklärt der Chefcoach. Beim 2:0 von Waldalgesheim war die Bank etwas ausgedünnt, da Amiri die Bezirksligaelf im Abstiegskampf stützte.

Die Rückmeldungen, die er über seine ausgeliehenen Akteure nach dem 3:0 gegen Queichhambach bekam, fielen ebenfalls durchweg positiv aus. „Der Konkurrenzkampf ist zum richtigen Zeitpunkt voll entbrannt“, beobachtet Amiri. Auch Stürmer Max Laubersheimer geht in der Bezirksliga nach seinem Kreuzbandriss erste Schritte mit Kurzeinsätzen, sei aber für die Verbandsliga aktuell noch gar kein Thema. Er müsse behutsam wieder rangeführt werden.

Darcan gefährlich

Der Aufgabe gegen Bad Kreuznach zollt Amiri Respekt. Die Turbulenzen um den Trainerrauswurf von Thorsten Effgen setzten beim Tabellenzehnten, der noch nicht aus dem Abstiegssumpf gerettet ist, offenbar auch Kräfte frei. Zuletzt schlug die Eintracht TuS Marienborn auf dessen Platz – der erste Auswärtsdreier in dieser Runde.

Beide Treffer erzielte Deniz Darcan, seine Saisontore 13 und 14. „Er ist ein super Spieler, weiß, wo das Tor steht. Auf ihn müssen wir aufpassen“, sagt Amiri über den SG-Kapitän von Interimstrainer Mario Spreitzer. „Wir sind jedenfalls gewarnt, wollen aber den Heimsieg, um Zeiskam auf sieben Zähler zu distanzieren. Nach dem Schlüsselerfolg in Waldalgesheim wären wir dann sieben Spieltage vor Saisonschluss in einer sehr guten Position“, betont Amiri: „Wir müssen an die 100 Prozent Leistung herankommen. Das werden wir auch schaffen“, gibt er sich zuversichtlich.