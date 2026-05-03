Es ist vollbracht. TuS Mechtersheim kehrt in die Oberliga zurück. Der Edelfan feiert in der Kabine mit. So läuft die Partie. Doch es gilt auch, Abschied zu nehmen.

Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg bei TuS Marienborn ist TuS Mechtersheim als Meister vorzeitig in die Oberliga zurückgekehrt. Andrew Wooten und Endurance Edosomwan trafen spät. „Respekt vor unserem Trainer“, sagte Mechtersheims Sportdirektor Heiko Magin im Gespräch mit unserer Zeitung über Nauwid Amiri.

„Nach seiner Zeit in Pfeddersheim hat er es super durchgezogen“, so Magin und lobte Amiris Ansprache: „Er hat mit allem Recht gehabt.“ Anerkennung verlangte ihm zudem die Bilanz des TuS ab. Nur eine Niederlage und drei Unentschieden schlagen drei Spieltage vor Rundenende in 27 Partien zu Buche: „Das ist schon beachtlich. Es war ab dem ersten Spieltag souverän und das fast immer mit derselben Mannschaft.“

Großer Teamgeist

Die Verantwortlichen richteten es schon am Morgen an. Sportdirektor Magin beschriftete die Meister-T-Shirts am Kragen, damit ja jeder die richtige Größe erwischt. Das sollte den Helden nach verrichtetem Job später gar nicht schnell genug gehen. Dass Lion Schubach und Berkan Celebi aus dem Rheinhessischen erst nach Römerberg fuhren, dann im Mannschaftsbus zurück zum Match in ihre Heimat und anschließend zur Party wieder an die Kirschenallee, steht für den Zusammenhalt im Aufgebot.

Eine gute Handvoll Fans reiste mit dem Team an, insgesamt über 50 Anhänger in Kleinbussen. Ihre Lieblinge vergaben Chance um Chance, verzeichneten Dauerballbesitz, ließen selbst nichts zu. Als Torjäger Wooten in der Schlussphase das erlösende 1:0 erzielte – bis dahin blieb Hauptkonkurrent Basara Mainz im Rennen – stürmten alle, die darauf nichts zu suchen hatten, auf den Kunstrasen und ebenso flugs retour.

Apache feiert mit

Der erfahrene Funktionär dachte sich da insgeheim, dass es das wohl war. Sektduschen, Biertaufen, Böller folgten nach dem Schlusspfiff. Edelfan und Rapper Apache, der mit dem Komet, feierte in der Kabine mit, die die Gäste nicht im vorgefundenen Zustand verließen. Doch Magin war sich des geäußerten Verständnisses der Marienborner gewiss.

„Wir geben richtig Gas. Wir machen die Nacht zum Tag“, kündigte er an. Die Pizzen warteten. Für Magin selbst endete dagegen im größten Triumph sein eigentlich längerfristig angelegtes Engagement. Er räumt seinen Stuhl für Sponsor Osman Boyraz, damit sich dieser noch stärker einbringen kann, bleibt seinem Verein aber als Förderer erhalten.