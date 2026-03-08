Bei tollem Fußballwetter und der Erwartung auf einen weiteren, klaren Sieg, mussten die Anhänger des Verbandsliga-Tabellenführers TuS Mechtersheim lange warten.

Dann erlöste sie Torjäger Andrew Wooten in der Schlussphase mit seinem Treffer zum 2:1 (1:1)-Arbeitssieg gegen das kampfstarke Team der TSG Bretzenheim. TuS-Trainer Nauwid Amiri bescheinigte dem Gegner ein gutes, kompaktes Auftreten. „Unsere Leistung war heute enttäuschend, wir sind ein anderes Niveau gewohnt. In vielen Zweikämpfen haben wir uns aufgerieben und uns dadurch das Leben selbst schwer gemacht. Sowas kommt vor, die Spieler sind halt auch keine Maschinen“, sagte er nach dem erlösenden Schlusspfiff.

Seine Auswahl startete zunächst energisch und offensiv, nahm vom Anpfiff weg das Geschehen in die Hand und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Mit einer Fünfer-, zeitweise auch Sechser-Abwehrkette fing die TSG die Angriffsbemühungen kampfstark ab. Nach vorne agierten die Gäste harmlos und zaghaft, stellten die Abwehrrecken Edonart Leposhtaku und Daniel Evrard vor keine sonderlichen Probleme.

Pantano verzieht

Ein erster optimistischer Abschluss von Nico Pantano landete weit über dem Tor. Auch Schüsse von Lion Schubach und Daniel Evrard verfehlten knapp ihr Ziel. Als schließlich Andrew Wooten von der Strafraumgrenze etwas überraschend abzog, landete sein Flachschuss zur TuS-Führung im Netz (15.). Mechtersheim kombinierte sich danach zwar weiterhin unaufgeregt, mit gefälligem Passspiel nach vorne, gestaltete die Aktionen aber zu behäbig und wenig zwingend.

Klare Einschussmöglichkeiten blieben aus, weil es nicht gelang, die torgefährlichen Angreifer in aussichtsreiche Schusspositionen zu bringen. Bretzenheim kam kaum aus der eigenen Hälfte, nutzte aber einen vertändelten Ball der Gastgeber im Mittelfeld mit dem ersten und einzigen Torschuss in der ersten Hälfte zum 1:1 (33.).

Pätzold rettet

Im zweiten Abschnitt bot sich den 229 Zuschauern das gleiche Bild. Mechtersheim rannte wenig planvoll an, die Gäste fingen die Angriffe souverän ab und lauerten auf Konter. Beinahe wäre ihnen die Führung gelungen, doch Torhüter Sören Pätzold fischte den platzierten Kopfball aus der Ecke (53.). Wenig präzise gestalteten sich die Zuspiele der Einheimischen.

Es fehlte der finale, erfolgversprechende Pass. „So sieht wohl Sommerfußball aus“, meinte ein genervter TuS-Fan. Marvin Takpara und Talha Baylan kamen für Mate Bozic sowie Can Güney, ohne Ertrag. Für Aleksandar Biedermann betrat Endurance Edosomwan (79.) das Grün. Bretzenheim blieb bei seiner Linie, wehrte sich erfolgreich gegen die durchsichtigen Angriffe, ehe Wooten, von Pantano glänzend bedient, zum Sieg ins lange Eck schlenzte (84.). Die Gäste warfen alles nach vorne, doch der Tabellenführer zitterte sich zum 17. Saisonsieg. Amiri: „Wer trotz derart schwacher Leistung gewinnt, wird auch Meister.“