Das sind die Meisterspieler von TuS Mechtersheim. Einer macht Tore und Witze aus dem Nichts. Es gibt einen strengen Kassenwart, Monster, Clowns und Partylöwen.

Der TuS Mechtersheim ist Verbandsliga-Meister – und das überaus souverän. Trainer Nauwid Amiri stellt die Spieler des Meisterkaders kurz vor.

Sören Pätzold: Spielstarker Torwart, für mich mit der beste Torwart der Region. Überragende Entwicklung. Sensibler Typ, den man streicheln muss.

Marcel Bormeth: Zum Kapitän ernannt mit dem Ziel der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Er hat das super umgesetzt und ist mehr in die Verantwortung gegangen. Das Amt hat ihm sehr gut getan. Sportlich großen Anteil am Erfolg. Ein Typ, den man mal gezielt provozieren muss, dann bringt er noch mehr Leistung.

Daniel Evrard: Lässt immer sein letztes Hemd auf dem Platz, besiegt immer seinen inneren Schweinehund, auch mit Schmerzen. Zweikampfstärke und Mentalität zeichnen ihn aus. Man muss ihn auch mal bremsen. Rolle als spielender Co-Trainer hervorragend erfüllt. Bei Partys nach dem Spiel immer auf Top-Level.

Lion Schubach: Ganz wichtige Verpflichtung. Hat am konstantesten gespielt. Ein Typ, mit dem jeder klarkommt. War bei jedem Mannschaftsabend trotz der räumlichen Entfernung.

Mate Bozic: Jung, sehr gute Spiele, kleinere Leistungsdellen, aber insgesamt hervorragende Saison. Hat sich weiterentwickelt. Sensibler Typ, der auch Streicheleinheiten braucht.

Can Güney: Sensationelle Entwicklung. Letzte Saison oft in der U23, hat diese Runde Spiele entschieden und brutal gut gespielt, trotz zwischenzeitlicher kleiner Leistungsdelle. Kabinen-DJ und „Klassenclown“, der alle zum Lachen bringt.

Talha Baylan: In Hinrunde mit Anlaufschwierigkeiten, hat in Rückrunde eine gute Entwicklung mit entscheidenden Toren genommen. Ein ruhiger Typ, der voll integriert ist.

Nico Pantano: Königstransfer. Hat zu 150 Prozent überzeugt. Hat die Mannschaft getragen und zusammengehalten. Unfassbare Qualität und Unterschiedsspieler. Strenger Kassenwart. Geht immer voran, Mentalitätsmonster.

Aleksandar Biedermann: Ein Top-Stürmer, der wichtige Tore erzielt hat. Er kommt mit jedem klar, hat eine spezielle „Leck-mich-am-Arsch-Mentalität“, ist aber immer da, wenn man ihn braucht. Er hat keine Angst, macht sich keine Gedanken und rennt einfach los.

Andrew Wooten: Hat die Aufgabe, der Mannschaft mit seiner Erfahrung und Toren zu helfen, zu 100 Prozent erfüllt. Profi durch und durch. Immer einer der Ersten, die da sind, und einer der Letzten, die gehen. Keine Starallüren, die Mannschaft liebt ihn. Zurückhaltend und ruhig, macht aber Witze aus dem Nichts, die alle zum Lachen bringen.

Berkan Celebi: In der Hinrunde vollends überzeugend. Hat sich im Hallenturnier verletzt, dadurch Stammplatz verloren. Der größte Klassenclown, der viele zum Lachen bringt.

Edonart Leposhtaku: Herausragende Saison. Er hat uns unglaubliche Sicherheit gegeben, war stabilster Defensivmann. Ein Mentalitätsmonster wie Pantano und Evrard.

Leander Helbig: Sensationelle Entwicklung, die ich ihm so gerade in der Konkurrenzsituation nicht zugetraut hatte. Ist ab Winter durch die Decke gegangen und wird auch in der Oberliga eine wichtige Rolle spielen. Sehr zurückhaltend und brutal ruhig. Polizist wie auch Pantano.

Marc Barisic: Kam kurz vor Transferschluss. Starke Konkurrenz gegen Pantano und Bormeth. Hat sich als Teamplayer sensationell eingegliedert. Zwei wichtige Vorlagen im Hinspiel gegen Marienborn. Immer gut gelaunt. Bei Feiern mit Evrard immer vorangegangen.

Maximilian Krüger: Leider vom Verletzungspech verfolgt. Hat sich als Teamplayer integriert und nach Verletzungen alles dran gesetzt, schnell zurückzukehren. Wenn er fit bleibt, spielt er künftig eine bessere Rolle. Toller Typ, macht immer gute Stimmung, auch wenn er eher ein ruhiger Typ ist.

Marvin Takpara: Kam im Winter aus einem Auslandssemester. Hat sich in der Vorbereitung in den Vordergrund gespielt, aber sehr starke Konkurrenz durch Helbig, Celebi, Bormeth und Pantano. Schüchterner Typ, der in der Mannschaft ankommt.

Nicolas Kortus: Hat sich im ersten Pokalspiel gegen Herxheim an der Schulter verletzt: acht Wochen Pause. Dann war es sehr schwer, in die Stammelf zu rücken. Er gibt immer Gas, ist ein Mechtersheimer Junge und der dritte „Klassenclown“.

Endurance Edosomwan: War in der Hinserie im Auslandssemester in Brasilien. Muss seine guten Trainingsleistungen im Spiel noch konstanter abrufen. Ich bin froh, dass er sich zuletzt mit zwei Toren belohnt hat. Sehr zurückhaltend, aber integriert.

Leotrim Berisha: Sehr positive Überraschung, nachdem er im Winter mit wenig Spielpraxis gekommen ist. Hat sich in den Vordergrund gespielt, auch getroffen. Zurückhaltend, jung, sehr beliebt, alle halten viel von ihm.

Daniele Marchitto: Immer da, gibt immer Gas, aber für ihn war es schwer, in den Kader zu kommen, da es kaum große Verletzungen der Stammspieler gab. Schönes Tor gegen Marienborn im Hinspiel. Bei Aufstiegsparty richtig gut dabei.

Dejan Vasic: Hat immer Gas gegeben und die Konkurrenz von Schubach akzeptiert, ohne zu Meckern. Eine Rotsperre hat ihn extrem aus der Bahn geworfen. Zurückhaltend, aber in Whatsapp mit KI-Fotos sehr kreativ und lustig.

Salvartore Mangano: Kam im Winter, hat aber nie den Anschluss gefunden, obwohl er immer Gas gegeben hat.

Rinor Berisha: In der Hinrunde verletzt, daher hat er keine große Rolle gespielt. Aber er war da, hat von außen gepusht. Ein guter Junge. Cousin von Leotrim Berisha. Stellt sich ungern in den Vordergrund.

Arif Buga: Kam im Winter. Aufgrund der Konkurrenz nicht den Anschluss gefunden. War schon beim LSC mein Spieler auf der Sechs. Frisör von Apache 207, Evrard, Barisic und Leposhtaku.