TuS Mechtersheim gewinnt sein Nachholspiel am Ostersamstag 3:0 (2:0) verdient gegen SG Eintracht Bad Kreuznach und vergrößert damit den Abstand an der Spitze.

Nach einem erfolgreichen Auftritt gegen den Zehnten Bad Kreuznach vor 201 Zuschauern an der Kirschallee, baute der TuS damit seinen Vorsprung auf sieben Zähler vor dem Verfolger aus Zeiskam aus. Die Elf um Trainer Nauwid Amiri änderte sich auf drei Positionen im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen Alemannia Waldalgesheim.

Einer darunter war der ehemalige Bad Kreuznacher Berkan Celebi: „Es ist immer etwas Besonderes, gegen den Ex-Klub zu spielen“, sagte er. Außerdem fehlten weiterhin der gesperrte Andrew Wooten und Sturmpartner Aleksandar Biedermann aus beruflichen Gründen. Recht früh standen die Zeichen dennoch auf einen tollen Fußballnachmittag aus Mechtersheimer Sicht, als nach gutem Kombinationsspiel Leotrim Berisha den TuS mit seinem 1:0 auf die Siegerstraße brachte (13.).

Baylan treffsicher

Direkt im Anschluss erzielte der zuletzt treffsichere Talha Baylan das 2:0 für die Gastgeber, nach einem Abspielfehler direkt in Folge des Anstoßes der Eintracht (15.). Gefährlich wurde es weiterhin über die rechte Außenbahn, als Lion Schubach knapp das Tor verfehlte (22.). Auch die zweite Halbzeit der Partie prägte viel Ballbesitz der Mechtersheimer.

Besonders die Abwehr der Blau-Weißen bekam den Torjäger der Gäste, Deniz Darcan, welcher bislang auf 14 Saisontreffer kommt, gut in den Griff und ließ kaum etwas anbrennen. In der 65. Spielminute zeigte der Unparteiische David Scherer nach einem Foul an Berisha zurecht auf den Punkt. Zudem schwächten sich die Kreuznacher mit Gelb-Rot wegen Meckerns selbst.

Den anschließenden Elfmeter verwandelte der Kapitän Marcel Bormeth souverän zum 3:0 für Mechtersheim (65.). Des Weiteren schöpfte Coach Nauwid Amiri das volle Wechselkontingent aus, um seinen Akteuren Spielzeit zu gewährleisten. Möglichkeiten gab es weiterhin nur für den TuS, der diese aber dennoch liegen ließ.

„Wenn wir die Chancen nutzen, geht es noch klarer aus“, meinte Coach Amiri. Auch der Interimstrainer der Bad Kreuznacher, Mario Spreitzer, konnte dem nur zustimmen. Amiri zeigte sich stolz auf sein Team, das eine hervorragende Leistung von der ersten bis zur letzten Minute absolvierte. Mit sechs Punkten aus den letzten zwei Partien geht der TuS mit breiter Brust gegen die kommenden Gegner aus Kandel und Zeiskam in die womöglich entscheidenden Partien um den Aufstieg in die Oberliga.