Am Freitag gegen die Konkurrenz im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga vorlegen und am Dienstag die Überraschung im Verbandspokal-Halbfinale schaffen?

Das wäre ganz nach dem Geschmack von Nauwid Amiri, dem Coach des TuS Mechtersheim. Bei acht Zählern Vorsprung und einem weniger ausgetragenen Spiel als die Verfolger könnte vermutet werden, dass in Hohenecken ab 19.30 Uhr eine B-Elf der Römerberger antritt, doch nicht mit Amiri. Der nimmt die deutlich kleinere Liga-Hürde in Kaiserslautern genauso ernst wie die im Pokal vier Tage später gegen Regionalligist Schott Mainz.

„Veränderungen in der Startelf gibt es nur da, wo es aus gesundheitlichen Gründen nötig ist“, stellt der Trainer, der am Mittwoch seine Rücken-Reha nach Bandscheiben-Operation erfolgreich beendete, klar. Er zollt dem Aufsteiger, der im Hinspiel am Rhein mit 8:1 unterging, Respekt: „Damals war es eine ganz andere Situation, weil auch deren Topstürmer Sergen Tok nicht dabei war. Dazu spielen wir auf einem kleinen Kunstrasen, was auch speziell ist.“

Biedermann fehlt

Nur nicht blenden lassen, mahnt Amiri und betont, dass er gerade vergangenes Wochenende gesehen habe, dass eine Elf, die mit allen Mann gut verteidigt, einem das Leben auch schwermachen kann, zumal seine Elf auch noch einen schlechten Tag erwischt habe. In Hohenecken gibt es im Angriff eine Änderung: Der zweitbeste Torschütze des TuS, Aleksandar Biedermann, erholt sich nach Krankheit und kehrt frühestens am Dienstag wieder zurück.

Für ihn sei Endurance Edosomwan die erste Option. Auch im defensiven Mittelfeld fällt der zuletzt gesetzte Leander Helbig erkrankt aus. Für ihn feiert wohl Winterneuzugang Marvin Takpara sein Startelfdebüt. Und auf der linken Seite könnte Talha Baylan für den vom Ramadan geschwächten Can Güney beginnen.

Der eigentlich gesetzte Sechser Berkan Celebi bekommt erstmals nach seiner Verletzung wieder einen Kaderplatz. Weitere Änderungen sieht der Matchplan Amiris vorerst nicht vor. Weiter sagt er zum Gastspiel beim Tabellensiebten nach der durchwachsenen Leistung gegen Bretzenheim: „Was ich erwarte, ist ein Sieg. Aber Hohenecken wird kompakt stehen und Nadelstiche über Tok setzen“, mahnt er zur Aufmerksamkeit vor allem in der eigenen Defensive, die auch deshalb in Bestbesetzung aufläuft.